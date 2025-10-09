Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius pristatys alternatyvas dėl koalicijos: „Nuo nuosaikios link dramatiškos“

2025-10-09 10:42 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 10:42

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad šeštadienį vykstančioje politinės jėgos taryboje pristatys kolegoms galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją valdančiojoje koalicijoje. Pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai. Vis tik, politikas jų nedetalizavo ir pažymėjo, kad sprendimus priims LSDP bendruomenė.

Mindaugas Sinkevičius BNS Foto

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš pasakiau šiandien ir frakcijai, kad aš kirviu nekaposiu ir čia būtų per didelė atsakomybė (...). Aš manau, kad mano pasisakyme (partijos tarybos posėdyje – ELTA) skambės kelios alternatyvos, kaip aš jas matau, kaip realiausias. Nuo nuosaikios link dramatiškos arba kitos. Jas išdėliosiu ir tikiuosi, kad vienaip ar kitaip partijos nariai surezuonuos, kuri jiems atrodo tinkamiausia“, – dėstė jis.

Klausiamas, kokios yra galimos alternatyvos, kurias jis pristatys partijos kolegoms, M. Sinkevičius nedetalizavo. Tik akcentavo, kad visus sprendimus priims partijos bendruomenė.

„Rinktis turi tik bendruomenė, aš galiu pristatyti visą lauką, kaip aš jį matau. Aš nepiršiu – aš ir prieš tai, sudarant koaliciją, nepiršau proaktyviai savo nuomonės (...). Aš sakiau – diskutuojame. Tai yra labai svarbus partijai sprendimas, galintis lemti partijos ateitį, ne tik valstybės situaciją, stabilumą, bet ir partijos likimą. Todėl kuo daugiau įsitrauksime, tuo daugiau konsensuso ir sutarimo turėsime“, – nurodė M. Sinkevičius.

