Šimonytė užstoja Kasčiūną ir ragina nesureikšminti jo ankstesnių pareiškimų: „Taip jau yra“

„Su visu apgailestavimu, kad man nepavyksta jo įtikinti pakeisti savo nuomonę į mano, visgi, aš jį gerbiu kaip savo srities ekspertą“, – žurnalistams Seime sakė politikė.

Paragino nesureikšminti ankstesnių Kasčiūno pareiškimų

Kartu premjerė paragino nesureikšminti anksčiau išsakytų L. Kasčiūno pareiškimų, kuriuos žmogaus teisių gynimo organizacijos laiko nepriimtinais.

„Jei kažkaip grįšime į žmonių jaunystę ir jaunystėje padarytus kartais ir labai paikus bei kvailus dalykus – turbūt Lietuvoje žmonių, kurie galėtų kokias pareigas užimti, liks labai mažai“, – sakė I. Šimonytė.

REKLAMA

REKLAMA

„Taip jau yra, kad Lietuvoje nėra vienos nuomonės žmogaus teisių klausimais. Man dėl to yra apmaudu. Gal ne dėl to, kad nėra vienos nuomonės, bet dėl to, kad dalis kolegų turi nuomonę, kuri, mano supratimu, yra labiau praeities nei dabarties“, – aiškino I. Šimonytė.

REKLAMA

Nausėda sulaukė viešo kreipimosi

ELTA primena, kad daugiau kaip 20 nevyriausybinių organizacijų kreipėsi į prezidentą G. Nausėdą, prašant neskirti Seimo NSGK pirmininko L. Kasčiūno į krašto apsaugos ministrus. Pasak kreipimosi autorių, šio politiko vertybės prieštarauja žmogaus teisėms.

L. Kasčiūno kandidatūra šalies vadovui pateikta antradienį. Kaip vienas realiausių politikų pakeisti besitraukiantį ministrą Arvydą Anušauską L. Kasčiūnas įvardintas ir anksčiau.

Primename, kad žinia apie netikėtą dabartinio ministro Arvydo Anušausko atsistatydinimą pasirodė penktadienį. Politikui nei patvirtinant, nei paneigiant socialiniuose tinkluose pasklidusių kalbų apie jo atsistatydinimą, Vyriausybės spaudos tarnyba penktadienio vakare patvirtino, kad premjerė I. Šimonytė gavo A. Anušausko prašymą trauktis iš Ministrų kabineto.

REKLAMA

REKLAMA

Netrukus po šios žinios, šeštadienio rytą A. Anušauskas susitiko su prezidentu G. Nausėda ir pateikė daugiau detalių apie savo sprendimą trauktis. Politikas pripažino iš premjerės sulaukęs netikėto pasiūlymo užleisti krašto apsaugos ministro pareigas kitam politikui, o pačiam užimti jo, komiteto pirmininko vietą Seime. A. Anušauskas tikino, kad atsisakė tokios rokiruotės.

Šeštadienio rytą daugiau informacijos apie pokyčius Vyriausybėje pateikė ir ministrė pirmininkė. Pasak jos, A. Anušausko atsistatydinimas yra susijęs su lūkesčiu per likusią Vyriausybės kadenciją padaryti „dar daugiau ir greičiau“.