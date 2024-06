Šimonytė: tikiuosi švietimo ministro kandidatūrą pateikti iki savaitės pabaigos

„Tikiuosi, kad pavyks tą padaryti iki savaitės galo. (...) Kai pateiksiu, tikrai informuosiu visus vienu metu“, – pirmadienį LRT televizijai teigė I. Šimonytė.

Ji aiškino, kad naujo žmogaus atėjimas į ministro postą nebūtinai išspręs esančias problemas, o laikinai šias pareigas einančiai Monikai Navickienei ir jos komandai situaciją,anot premjerės, stabilizuoti pavyko. Vis tik I. Šimonytė atsiprašė mokinių, kad jiems teko patirti daugiau streso, negu turėtų būti įprastai atsiskaitymų metu.

„Tokia realybė, kad yra daug problemų, kurias reikia spręsti čia ir dabar, ir nereiškia, kad naujo žmogaus atėjimas su nauju matymu, jeigu tai žmogus iš šalies, kažkaip leis geriau tas problemas spręsti. Turint mintyje, kad tiek tarpinių, ministrui Jakštui atsistatydinus, tiek ir pasirengimo valstybiniams brandos egzaminams procesas buvo gerokai įsibėgėjęs“, – sakė ministrė pirmininkė.

„Man atrodo, kad tikrai tą situaciją pavyko gana gerai stabilizuoti ministrei Navickienei ir ministerijos komandai remiantis tomis pamokomis. Kai kurios iš jų tikrai skausmingos ir nemalonios, už tai aš tikrai atsiprašau ir labai apgailestauju, kad to streso buvo daugiau, negu kad jo natūraliai per atsiskaitymus turėtų būti. Jo buvo per daug, bet turbūt pirmą kartą kažką darant visiškai be streso be galo sudėtinga padaryti. Tos pamokos yra išmoktos“, – pažymėjo ji.

Kaip ELTA skelbė anksčiau, kilus nepasitenkinimui dėl tarpinių vienuoliktokų patikrinimų, iš švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigų pasitraukė Gintautas Jakštas.

Laikinai vadovauti ministerijai pavesta socialinės apsaugos ir darbo ministrei M. Navickienei.

Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę vylėsi, kad sutarimas su premjere dėl švietimo ministro kandidatūros bus kelių savaičių perspektyvoje. Visgi, pasak jo, naujasis ministerijos vadovas greičiausiai bus tvirtinamas liepos mėnesį, kai spręsis ir Vyriausybės įgaliojimų klausimas.