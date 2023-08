Šimonytė prakalbo apie ribojimų griežtinimą baltarusiams: situacija po „Wagner“ maišto pasikeitė

„Manau, kad dabar tam yra nemažai pagrindo todėl, kad humanitarinės išimtys, kurios yra pagrįstos objektyvia būtinybe ir grėsme žmonėms, kurie yra režimų priešininkai, tos išlygos yra ir išlieka.

Ir tuomet tas vertinimas jau kiekvieno asmens atskirai galėtų vykti. Tai nėra visiškai uždarytos durys. Bet toms platesnėms išlygoms, ar joms yra dabar pagrindo, turint mintyje, ką daro Lukašenkos režimas, sakyčiau, kad joms pagrindo yra gerokai mažiau“, – „Žinių radijo“ laidoje „Pozicija“ kalbėjo I. Šimonytė.

I. Šimonytė teigia, kad prie pokyčio dėl ribojimų rusams ir baltarusiams, prisidėjo „Wagner“ samdinių dislokavimas Baltarusijoje.

„Turime konstatuoti, kad nuo to laiko, kai įstatymas dėl ribojamųjų priemonių buvo svarstomas ir jo kontekste buvo svarstomas skirtumų tarp Rusijos ir Baltarusijos piliečių pagrįstumo klausimas, situacija per tą laiką pasikeitė ir labiausiai pasikeitė po „Wagner“ maišto ir po to kai Lukašenka nusprendė savo šalyje priglausti teroristinę organizaciją.

Aišku, kad tai keičia, turbūt ir bendrą situacijos matymą ir rizikų supratimą“, – sako ji.