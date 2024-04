Šiems žmonėms vaistai priklauso nemokamai: štai ką reikia padaryti

Gyventojams, kurie šiais metais sukaups 48,33 euro siekiantį vaistų priemokų krepšelį, kaip ir pernai, iki metų pabaigos nebereikės mokėti paciento priemokų už kompensuojamuosius vaistus, kurių priemoka mažiausia. Greičiausiai kompensuojamųjų vaistų krepšelį sukaupia sergantieji sunkiomis ar lėtinėmis ligomis, kurioms gydyti reikia daugiau vaistų. Tokie gyventojai sutaupys ne vieną dešimtį eurų priemokų, kurių jiems nebereikės mokėti iš savo kišenės.

Nuo kiekvienų metų pradžios kaupiamas kompensuojamųjų vaistų priemokų krepšelis skaičiuojamas visiems gyventojams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu. Geriausias būdas patikrinti, kiek priemokų jau sukaupta krepšelyje – pažiūrėti asmeninėje E.sveikatos paskyroje. Duomenys apie paciento sukauptą priemokų krepšelį atsinaujina kitą dieną po kompensuojamųjų vaistų įsigijimo.

REKLAMA

REKLAMA

Gyventojai, kurie nesinaudoja elektroninėmis priemonėmis, informaciją apie sukauptą priemokų krepšelį gali sužinoti vaistinėse bei teritorinėse ligonių kasose. „Gyventojų aptarnavimo skyrių specialistai teritorinėse ligonių kasose ne tik padeda sužinoti, kokia suma sukaupta gyventojų priemokų krepšeliuose, bet ir nagrinėja nepagrįstai sumokėtų priemokų atvejus. Paaiškėjus, kad gyventojui teko sumokėti paciento priemoką už kompensuojamuosius vaistus, nors priemokų krepšelis jau buvo sukauptas, nepagrįstai sumokėta paciento priemoka grąžinama“, – pranešime spaudai sako Šiaulių teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Inga Kvedarienė.

REKLAMA

Galioja tik kompensuojamiesiems vaistams su priemoka

Ligonių kasos atkreipia dėmesį, kad priemokų krepšelis skaičiuojamas tik kompensuojamiesiems vaistams su mažiausia priemoka. Tokiais vaistais laikomi vaistai, kurių galiojančiame kompensuojamųjų vaistų kainyne nurodyta paciento priemoka yra mažiausia, taip pat mažo terapinio indekso vaistai (pavyzdžiui, skiriami epilepsijai gydyti, imunosupresantai, skiriami po transplantacijos), biologiniai (pavyzdžiui, insulinas), vieno tiekėjo grupės vaistai, bei vaistai, dėl kurių skyrimo konkrečiu vaisto pavadinimu pagal jų terapines indikacijas konkrečiam pacientui sprendimą priėmė gydytojų konsiliumas, t. y. vaistai, kurie yra nepakeičiami, arba gali būti keičiami tik gydytojo nurodymu.

REKLAMA

REKLAMA

Už kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones sumokėtos priemokos nėra kaupiamos vaistų priemokų krepšelyje.

Be to, visiems 75 metų ir vyresniems gyventojams, taip pat neįgaliesiems ir pensininkams, jeigu jų pajamos užpraeitą mėnesį buvo mažesnės nei 100 procentų einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžio suma, kuri šiemet siekia 446 eurus per mėnesį, vaistinėje nereikia mokėti priemokų už kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones. Šiems gyventojams už paciento priemokas taip pat sumokama valstybės biudžeto lėšomis.

Pasak Šiaulių teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Reginos Vitkauskienės, reikėtų atkreipti dėmesį, kad perkant vaistus skaičiuojamos asmens pajamos, gautos užpraeitą mėnesį. Pavyzdžiui, jeigu žmogus vaistus perka kovo mėnesį, elektroninėje sistemoje palyginamos jo sausio mėnesį gautos pajamos, ar jos buvo mažesnės nei 446 eurai. Jeigu pasitaikytų pavienių atvejų, kad šioms gyventojų grupėms vaistinėje tektų primokėti priemoką už kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, dėl šios priemokos grąžinimo būtų galima kreiptis į savo gyvenamosios vietos teritorinę ligonių kasą.

Pernai pažeidžiamiausių gyventojų grupių, taip pat ir sukaupusiųjų priemokų krepšelį, priemokoms padengti skiriami valstybės biudžeto asignavimai sudarė 25,8 mln. eurų. 2022 m. padengiamų priemokų suma sudarė 15,7 mln. eurų.