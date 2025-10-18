Šiaulių rajone sudegė automobilis, šalia jo rastas apdegęs savininko kūnas

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 21.10 val. Noreikių kaime, gyvenamo namo kieme, 2005 m. pagamintame automobilyje „Ford Mondeo“ kilo gaisras.
Per jį išdegė variklio skyrius bei vidus. Turtinis nuostolis nustatomas.
Šalia automobilio rastas mirusio savininko, gimusio 1965 m., apgedęs kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
