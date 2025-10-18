Kalendorius
Lietuva > Kriminalai

Šiaulių rajone sudegė automobilis, šalia jo rastas apdegęs savininko kūnas

2025-10-18 11:16 / šaltinis: ELTA
2025-10-18 11:16

Penktadienio vakarą Šiaulių rajone, namo kieme, sudegė lengvasis automobilis. Prie jo rastas apdegęs automobilio savininko kūnas.

Policija (nuotr. Elta)

Penktadienio vakarą Šiaulių rajone, namo kieme, sudegė lengvasis automobilis. Prie jo rastas apdegęs automobilio savininko kūnas.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 21.10 val. Noreikių kaime, gyvenamo namo kieme, 2005 m. pagamintame automobilyje „Ford Mondeo“ kilo gaisras.

Per jį išdegė variklio skyrius bei vidus. Turtinis nuostolis nustatomas. 

Šalia automobilio rastas mirusio savininko, gimusio 1965 m., apgedęs kūnas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

 

