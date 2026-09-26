Siaubingas kaimynų karas dėl tvoros – mėtė tualetinį popierių, siuntė laiškus ir ko tik nedarė

Teismas nustatė, kad moteris ne tik ardė svetimą tvorą, bet ir siuntė pašaipius laiškus, rinko privačią informaciją bei mėtė daiktus į kaimynų kiemą.
Konfliktas peraugo į terorizavimą
56 metų Simona nuo 2024 m. vasario iki 2025 m. sausio gadino gretimame sklype esančios tvoros pamatą ir pačią tvorą. Buvo padaryta 1 950 eurų žala. Tačiau vien tuo konfliktas nesibaigė.
Teismas pripažino, kad moteris sistemingai baugino kaimynus Ievą ir Karolį. Ji atkasinėjo tvoros pamatą, pro jį kišo sodo įrankius, rinko privačią informaciją ir kitų žmonių vardu siuntė laiškus, kuriuose tyčiojosi iš Ievos sveikatos bei viešino jos asmeninius duomenis.
Į kaimynų terasą ir kiemą buvo mėtomi balti milteliai bei tualetinis popierius. Nukentėjusieji teigė gyvenę nuolatinėje įtampoje, jautę baimę dėl savo sveikatos, gyvybės ir turto. Viskas užfiksuota vaizdo įrašuose, nuotraukose ir elektroniniuose laiškuose.
Kaltės nepripažino
Simona neigė terorizavusi kaimynus ir aiškino, kad pati gynė savo interesus ginče dėl bendro sklypo.
Vis dėlto teismas jos versija nepatikėjo. Įrodymai vertinti kaip nuosekli, ilgai trukusi veiksmų grandinė, o ne pavieniai buitinio konflikto epizodai.
Teismas ją pripažino kalta dėl svetimo turto sugadinimo ir žmogaus terorizavimo. Už abi veikas paskirta galutinė 1 metų ir 5 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams. Per šį laiką Simona turės dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, 9 mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programoje ir be leidimo neišvykti už gyvenamosios vietos miesto ar rajono ribų.
Atlygins žalą ir išlaidas
Ievai priteista 1,5 tūkst. eurų, Karoliui – 1 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti. Bendrovei, kuriai priklauso sklypas, priteista 3 275 eurai turtinės žalos ir 1 815 eurų atstovavimo išlaidų. Bendra priteista suma viršijo 7,5 tūkst. eurų.
Konfliktas peržengė bet kokias padorumo ribas. Pasikartojantys veiksmai, laiškai, privataus gyvenimo duomenų rinkimas ir į kiemą mėtyti daiktai nukentėjusiesiems kūrė nuolatinę įtampą, todėl vertinti kaip viena tęstinė bauginimo veikla.
Civiliniai ieškiniai apėmė ir turtinę, ir neturtinę žalą. Teismas atskirai nustatė sumas fiziniams asmenims, bendrovei bei bylinėjimosi išlaidoms, todėl galutinė finansinė našta gerokai viršijo vien sugadintos tvoros remonto kainą.
Skirdamas bausmę teismas turėjo įvertinti veikos pavojingumą, jos padarymo aplinkybes ir kaltininkės asmenybę. Svarbūs buvo ankstesni teistumai, elgesys po įvykio, požiūris į padarytą žalą ir tai, ar žmogus pripažino savo atsakomybę.
Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.
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