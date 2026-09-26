Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Siaubingas kaimynų karas dėl tvoros – mėtė tualetinį popierių, siuntė laiškus ir ko tik nedarė

2026-09-26 18:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 18:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ilgai trukęs kaimynų konfliktas Šiauliuose virto baudžiamąja byla dėl turto sugadinimo ir sistemingo bauginimo.

Policija (ELTA / Josvydas Elinskas)
GALERIJA (17)

Ilgai trukęs kaimynų konfliktas Šiauliuose virto baudžiamąja byla dėl turto sugadinimo ir sistemingo bauginimo.

REKLAMA
4

Teismas nustatė, kad moteris ne tik ardė svetimą tvorą, bet ir siuntė pašaipius laiškus, rinko privačią informaciją bei mėtė daiktus į kaimynų kiemą.

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija

Konfliktas peraugo į terorizavimą

56 metų Simona nuo 2024 m. vasario iki 2025 m. sausio gadino gretimame sklype esančios tvoros pamatą ir pačią tvorą. Buvo padaryta 1 950 eurų žala. Tačiau vien tuo konfliktas nesibaigė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teismas pripažino, kad moteris sistemingai baugino kaimynus Ievą ir Karolį. Ji atkasinėjo tvoros pamatą, pro jį kišo sodo įrankius, rinko privačią informaciją ir kitų žmonių vardu siuntė laiškus, kuriuose tyčiojosi iš Ievos sveikatos bei viešino jos asmeninius duomenis.

REKLAMA
REKLAMA

Į kaimynų terasą ir kiemą buvo mėtomi balti milteliai bei tualetinis popierius. Nukentėjusieji teigė gyvenę nuolatinėje įtampoje, jautę baimę dėl savo sveikatos, gyvybės ir turto. Viskas užfiksuota vaizdo įrašuose, nuotraukose ir elektroniniuose laiškuose.

REKLAMA

Kaltės nepripažino

Simona neigė terorizavusi kaimynus ir aiškino, kad pati gynė savo interesus ginče dėl bendro sklypo.

Vis dėlto teismas jos versija nepatikėjo. Įrodymai vertinti kaip nuosekli, ilgai trukusi veiksmų grandinė, o ne pavieniai buitinio konflikto epizodai.

Teismas ją pripažino kalta dėl svetimo turto sugadinimo ir žmogaus terorizavimo. Už abi veikas paskirta galutinė 1 metų ir 5 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

REKLAMA
REKLAMA

Laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams. Per šį laiką Simona turės dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, 9 mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programoje ir be leidimo neišvykti už gyvenamosios vietos miesto ar rajono ribų.

Atlygins žalą ir išlaidas

Ievai priteista 1,5 tūkst. eurų, Karoliui – 1 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti. Bendrovei, kuriai priklauso sklypas, priteista 3 275 eurai turtinės žalos ir 1 815 eurų atstovavimo išlaidų. Bendra priteista suma viršijo 7,5 tūkst. eurų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Konfliktas peržengė bet kokias padorumo ribas. Pasikartojantys veiksmai, laiškai, privataus gyvenimo duomenų rinkimas ir į kiemą mėtyti daiktai nukentėjusiesiems kūrė nuolatinę įtampą, todėl vertinti kaip viena tęstinė bauginimo veikla.

Civiliniai ieškiniai apėmė ir turtinę, ir neturtinę žalą. Teismas atskirai nustatė sumas fiziniams asmenims, bendrovei bei bylinėjimosi išlaidoms, todėl galutinė finansinė našta gerokai viršijo vien sugadintos tvoros remonto kainą.

REKLAMA

Skirdamas bausmę teismas turėjo įvertinti veikos pavojingumą, jos padarymo aplinkybes ir kaltininkės asmenybę. Svarbūs buvo ankstesni teistumai, elgesys po įvykio, požiūris į padarytą žalą ir tai, ar žmogus pripažino savo atsakomybę.

Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
ru
ru
2026-09-26 18:59
kokio bendro jei tvora yra..?kiek tu debilu kaimynu yra ,matai jiems ir zoles trugdo uz tvoros ir medziai per auksti saule uzstoja,lapus barsto ir tipo sliuzus veisi..eina jie nx..
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų