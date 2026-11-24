Prie vairo tuo metu sėdėjo 2006 m. gimęs nepilnametis Tomas (vardas dėl kaltinamojo amžiaus pakeistas – aut. past.), o automobilyje ir net jo bagažinėje važiavo dar keli žmonės. Žuvęs 18-metis sėdėjo ant galinės sėdynės. Neoficialiais duomenimis, jis buvo prisisegęs saugos diržu, tačiau tai jaunuolio gyvybės neišgelbėjo.
Jaunuolių kompanija norėjo pasiklausyti muzikos prie ežero, tad važiavo iš vieno jų namų pasiimti kompaktinių diskų. Tą padarę nurūko toliau, kol pakeliui Tomas nesuvaldė „Volkswagen Golf“ ir šis vertėsi.
Iš pradžių sunkiai sužalotas 18-metis atsidūrė ligoninėje, ten kurį laiką medikai kovojo dėl jo gyvybės. Bet netrukus jiems teko nuleisti rankas – 18-mečio patirti sužalojimai buvo per rimti ir jo gyvybės išsaugoti nepavyko.
Vėliau eismo įvykio liudininkai pasakojo, kad automobilis vertėsi 3-4 kartus. Paaiškėjo, kad juo vyko net 5 žmonės. Likę keleiviai taip pat buvo apžiūrėti medikų, tačiau rimtesnių sužalojimų išvengė.
Avarijos aplinkybės
Po šio įvykio prasidėjo teismų maratonas. Pirmasis bylos ėmėsi Marijampolės apylinkės teismas. Tomas buvo teisiamas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, dėl kurio žuvo žmogus.
Bylos duomenimis, Tomas, vairuodamas kelių transporto priemonę, pažeidė kelių eismo saugumo taisykles, dėl ko įvyko eismo įvykis, per kurį žuvo žmogus.
Nelaimė įvyko 2022 m. birželio 25-ąją, apie 18.43 val. Vairuodamas kitam asmeniui priklausantį automobilį „Volkswagen Golf“, dėl nusikalstamo pasitikėjimo, Tomas nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai.
Vaikinas dar neturėjo teisės vairuoti automobilio, tačiau tai nesustabdė jo ir visos kompanijos nuo pražūtingos kelionės.
Pabrėžiama, kad vairuotojas nepasirinko saugaus važiavimo greičio, neatsižvelgė į važiavimo sąlygas, kelio būklę – žvyruotą kelio dangą, dėl ko nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir apvirto.
Per šį eismo įvykį žuvo 18-metis automobilio „Volkswagen Golf“ keleivis, kuris mirė nuo sunkios smegenų traumos, pasireiškusios daugybiniais lūžiais. Dar vienam automobilio keleiviui buvo padarytas galvos paviršinis sužalojimas, kas atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą.
Policijos atstovai vėliau patvirtino, kad ant važiuojamosios kelio dalies buvo užfiksuoti vingiuoti padangų pėdsakai. Taip pat matomos automobilio virtimo žymės.
Rasta transporto priemonė buvo sumaitota – sulankstytas variklio dangtis, išdužęs priekinis dešinės pusės žibintas, nulūžę kairės ir dešinės pusės veidrodėliai, išdužęs priekinis lango stiklas.
Taip pat buvo deformuotas automobilio stogas, deformuota automobilio dešinė kėbulo pusė. Ekspertai patvirtino, kad pagrindinio stabdžio defektų nebuvo nustatyta.
Sulaukė skambučio iš policijos
Tomą ir žuvusį 18-metį draugystė siejo nuo mažų dienų. Tą nelemtą birželio 25-ąją jie susitiko. Jaunuoliai pasiėmė kieme stovintį automobilį ir nusprendė nuvažiuoti prie ežero pasiklausyti muzikos.
Jiems prireikė kompaktinių diskų. Tad nuo ežero kompanija patraukė į 18-mečio namus. Apie 18 val. į namus akimirkai užlėkusį sūnų sveiką jo mama matė paskutinį kartą. Vaikinas neišgirdo prašymo niekur neiti ir likti namuose.
Vos po gero pusvalandžio moteris sulaukė policijos pareigūnų skambučio. Pranešta apie skaudžią eismo nelaimę ir per ją sunkiai sužalotą jos sūnų. Informuota, kad vaikas išvežtas į ligoninę.
Tomas lankė geriausią draugą ligoninėje. Vaikinas atsiprašė nukentėjusiųjų. Sūnaus netekusi motina jaunuoliui atleido. Tarp jos ir paauglio šeimos buvo pasirašyta sutartis dėl žalos atlyginimo. Tam tikrą pinigų sumą jau buvo išmokėjusi ir draudimo bendrovė.
Teismų sprendimai
Marijampolės apylinkės teismas atleido Tomą nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso 93 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir baudžiamąją bylą nutraukė.
Nepilnametis buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, nes pripažino savo kaltę ir gailėjosi padaręs nusikalstamą veiką. Taip pat buvo kitų pagrindų manyti, kad nepilnametis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.
Tomui buvo taikytos auklėjamojo poveikio priemonės: elgesio apribojimas 12 mėnesių, įpareigojimas tęsti mokslą bei išmokti saugaus eismo taisykles. Jam taip pat uždrausta vairuoti motorines transporto priemones.
Marijampolės apylinkės teismo sprendimą skundė Tomo advokatas, prašydamas pakeisti nuosprendžio dalį dėl Kauno teritorinės ligonių kasos civilinio ieškinio tenkinimo ir sumažinti priteistą sumą.
Taip pat Marijampolės teismas buvo priteisęs iš Tomo, o nepilnamečiui neturint turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, iš jo įstatyminės atstovės motinos, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui 15 585 eurus žalos atlyginimo. Sprendimo įvykdymą nuspręsta atidėti 3 metams.
Apeliaciją išnagrinėjo ir neseniai sprendimą paskelbė Kauno apygardos teismas. Nuspręsta pakeisti tą nuosprendžio dalį, kur finansinė atsakomybė buvo perkelta vien ant Tomo mamos pečių.
Kauno apygardos teismas pasisakė, kad atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės asmeniui neturint pakankamai turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, žalos atlyginimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui reikia išieškoti lygiomis dalimis, t. y. po 7 793 eurus tiek iš motinos, tiek iš vaiko tėvo. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėjo jos priėmimo dieną.
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