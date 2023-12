Seime – siūlymas liberalizuoti išsilavinimo reikalavimus energetikams

Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija pirmadienį pritarė tokiems Energetikos įstatymo pakeitimams, tačiau jie negaliotų jauniems specialistams.

Pasak Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupės vadovo Dainiaus Bražiūno, šiuo metu energetikos sektoriuje yra 1,5–2 tūkst. darbuotojų, kurie neatitinka bendrų kvalifikacijos reikalavimų. Vien bendrovėje „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) tokių yra apie 120.

ESO Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius Virgilijus Žukauskas pabrėžė, kad rasti pamainą tokiam dideliam skaičiui žmonių yra sunku.

„Naujų darbuotojų surasti darbo rinkoje realiai yra labai problematiška. Žmonės dirba daugiau kaip 10 metų ir dabar sakyti, kad jau nebegali toliau dirbti tokio darbo, tie žmonės kur kas daugiau žino nei tie, kurie tik ateina į darbo rinką“, – komisijoje pirmadienį teigė jis.

Energetikos viceministrės Ingos Žilienės teigimu, pataisos leistų darbo rinkoje išlaikyti daugiau patyrusių ir didelę patirtį turinčių darbuotojų. Ji taip pat pabrėžė, kad į energetikos ir inžinierines studijas stoja per mažai žmonų, todėl jų labai trūksta, be to, daugiau specialistų reikia ir dėl energetikos plėtros.

„Energetika kiekvieno mūsų namuose bus, o tam, kad sistemos puikiai veiktų, reikia darbuotojų, kurie prižiūrėtų jas“, – teigė viceministrė.

Liberalas Romualdas Vaitkus teigė, kad leidus dirbti vyresniems be tinkamos kvalifikacijos darbo gali negauti jauni specialistai.

„Kad ir rytoj tegu ir 20 naujų žmonių ateina, priimsime“, – teigė ESO Tinklų vystymo tarnybos vadovas Ovidijus Martinonis.

2018 metų birželį Seimas numatė aukštesnius išsilavinimo reikalavimus energetikos objektus, įrenginius įrengiantiems ir eksploatuojantiems inžinerinių kategorijų darbuotojams. Jiems buvo numatytas penkerių metų pereinamasis laikotarpis įgyti kvalifikaciją – jis baigiasi šių metų pabaigoje.