Seime Anušauskas pademonstravo anglų kalbos žinias, sureagavo ir Šimonytė

A. Širinskienė susirūpino A. Anušausko anglų kalbos gebėjimais: „Plinta vaizdo įrašas, kuriame ministras demonstruoja apgailėtiną anglų kalbos mokėjimą. <..> Jis vos perskaito iš lapelio kaip paskutine burna.“

„Ministras nėra pats gražiausias pavyzdys, žinant, kad artėja NATO viršūnių susitikimas“, – pridūrė parlamentarė. A. Širinskienė klausė premjerės, ar ši žada imtis veiksmų, mažų mažiausiai siūlyti A. Anušauskui tobulintis.

„Jūs kaip dora katalikė turėtumėt laikyti nuostatos, kad peikti kitus žmones, ypač jų fizines savybes, nėra padoru net tada, kai pati puikiai kalbate angliškai, nedarote tarimo klaidų ir kitų dalykų.

Nieko nesiruošiu daryti ir tikiu, kad ministras pats gali įvertinti savo gebėjimų lygį ir kur jam reikia tobulintis“, – atkirto I. Šimonytė.

Į šią situaciją sureagavo pats A. Anušauskas. Tiesa, iš pradžių jis prabilo angliškai: „About my speech. I was very tired after sleepless nigths. <...> It was difficult.“

Šiais žodžiais ministras gynėsi, kad garsiajame vaizdo įraše, kuriame užfiksuota nerišli jo anglų kalba, jis buvo pervargęs po trijų bemiegių naktų, todėl suregzti aiškius sakinius buvo sunku.

A. Anušauskas pridūrė, kad dirba ties savo anglų kalbos žiniomis. „Atleiskit, ne jums mane mokyti“, – atkirto jis A. Širinskienei.

Prasta ministro anglų kalba

Krašto apsaugos ministerija gegužės pradžioje paskelbė, kad A. Anušauskas vyksta į JAV, kur dalyvaus Lietuvos krašto apsaugos ministerijos ir „Atlantic Council“ rengiamoje konferencijoje, skirtoje aptarti NATO viršūnių susitikimo darbotvarkės klausimus, saugumo užtikrinimą rytiniame Aljanso flange.

Kol kas neteko aptikti, kad konferencija būtų kaip nors atspindėta anglakalbėje žiniasklaidoje, nebuvo skelbiama, kokios apimties auditoriją pasiekė konferencija, tačiau „Atlantic Council“ „Youtube“ paskyroje konferencijos įrašas peržiūrėtas 963 kartus.

Skaitant pranešimą iš parašyto teksto A. Anušauskui sunkiai sekėsi tarti žodžius, kai kurie jų buvo visiškai nesuprantami. Anksčiau A. Anušauskas žiniasklaidai yra sakęs, kad anglų kalbą formaliai moka B2 lygiu, kas reikštų „upper-intermediate“ pažengusiųjų lygį, bet ministro pranešimą „Atlantic Council“ konferencijoje įvertinusi ekspertė mano, jog politiko anglų kalbos lygis svyruoja tarp A2 ir B1.

„Liūdnai atrodė“, – portalui tv3.lt komentavo anglų kalbos dėstytoja, sertifikuota egzaminuotoja, kuri pageidavo neatskleisti savo pavardės.

Šiuo atveju neįmanoma tiksliai įvertinti A. Anušausko anglų kalbos lygio, nes ministras pranešimą konferencijoje skaitė iš lapo, o pilnas kalbos mokėjimo lygmuo atsiskleidžia tik įvertinus asmens gebėjimą skaityti, rašyti, klausyti, suprasti informaciją ir palaikyti gyvą pokalbį.

„Matėsi milžiniškos pastangos, daug įdirbio, specialiai pasirinktas ritmas, kad jis spėtų pagalvoti, pažiūrėti ir prisiminti tam tikrų žodžių tarimą, bet vis tiek žodį „threat“ reiktų ištarti taip, kad nekiltų klausimų, kas čia buvo? Ir buvo daug izoliuotų žodžių, kai tikrai neaišku, kas tai per žodis, reikia atsisukti, paspėlioti“, – pridūrė ekspertė.

„Be abejonės, jis atrodė netvirtai. Buvo balansavimas ant ribos, kai jau, atrodo, apima svetimos gėdos jausmas“, – apgailestavo pašnekovė, pridūrusi, kad toks vertinimas visiškai nėra susijęs su specifiniu neanglakalbiams būdingu akcentu, prie kurio dažnai priprantama po kelių sakinių.

Portalas tv3.lt pasiteiravo ministro patarėjos viešiesiems ryšiams Liepos Rimkevičienės apie vadovo anglų kalbos mokėjimo lygį, bet tikslaus atsakymo dėl lygio nesulaukė. Patarėja tik nurodė, kad A. Anušauskas šiuo metu mokosi ne anglų, o ukrainiečių kalbos.

„Kitų kalbų taip pat mokosi individualiai, vidutiniškai kartą ar du per savaitę. Viską suderinti sekasi taip, kaip ir kiekvienam pirmiausia darbu užimtam žmogui“, – sakė L. Rimkevičienė.

Savo biografijoje kandidatuodamas į Seimą A. Anušauskas nurodė mokantis anglų, prancūzų ir rusų kalbas. Dar tik siūlomas į ministrus A. Anušauskas žiniasklaidai sakė ketinantis tobulinti anglų kalbos žinias, jei tik bus paskirtas į pareigas.

„Aš sau esu išsikėlęs tikslą per šimtą dienų tą lygį kilstelti. Papildomai teks pasimokyti, bet tai normalu, manau“, – BNS 2020 m. lapkritį sakė A. Anušauskas.