Seimas tvirtins neįgaliųjų socialinės integracijos reformą

Tikimasi, kad reforma leis padidinti paslaugų neįgaliesiems prieinamumą ir apimtį, daugiau jų žmonės sulauks ankstyvosiose neįgalumo nustatymo stadijose, ko dabar pasigendama.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė BNS sakė, kad reforma siekiama užtikrinti žmonių su negalia savarankiškumą visose gyvenimo srityse.

„Įtraukimą į visuomeninį gyvenimą, palengvinti jų įsitraukimą į darbo rinką, pagerinti situaciją šeimoms, kuriose yra negalią turinčių žmonių, kad nustačius negalią, žmogus iškart gautų kompleksinę pagalbą, priemones, kad netaptų dar labiau pažeidžiamu“, – BNS pirmadienį vakare teigė ministrė.

Pasak M. Navickienės, vieno langelio principas ir koordinavimas kiekvienu individualiu atveju paskatins paslaugas eiti paskui žmogų.

Žmonėms negalia nebebus nustatoma remiantis tik medicininiais kriterijais, bus atsižvelgiama ir į socialinius aspektus.

Be to, numatytas stipresnis nevyriausybinių organizacijų vaidmuo, kurio per reformos svarstymus Seime pasigedo opozicija.

Projekte numatytas naujas neįgalumo lygio bei individualios pagalbos išlaidų kompensavimas ir terminai, įteisinami koordinatoriai, atstosiantys vadinamuosius atvejo vadybininkus.

Pataisomis siūloma pertvarkyti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą bei Neįgaliųjų reikalų departamentą su pavaldžiomis įstaigomis – vietoj jų įsteigti Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, dabar Lietuvoje yra 220 tūkst. negalią turinčių žmonių, o kasmet ji nustatoma virš 20 tūkst. gyventojų.