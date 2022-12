Seimas sunkiai, bet žengė dar vieną žingsnį link narkotikų dekriminalizavimo

Iš 125 užsiregistravusių „už“ balsavo 63 Seimo nariai, 60 „prieš“, 2 susilaikė.

Narkotikų dekriminalizavimo nuo pat ketvirtadienio ryto kėlė karštas diskusijas Seime. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narys Aurelijus Veryga dar prieš dienos darbotvarkės tvirtinimą klausimą pasiūlė išbraukti. Tačiau prašymui parlamentas nepritarė.

Įstatymo svarstymo metu Laisvės frakcijos seniūnas Vytautas Mitalas priminė, kad įstatymui pritarė Policijos departamentas, Teisės institutas, Aukščiausias ir Apeliaciniai teismai, Narkotikų ir tabako kontrolės departamentas, Lietuvos advokatūra, Vidaus reikalų, Teisingumo ministerijos ir kitos institucijos.

„Seimui to nepakako ir dėl to TTK pakeitė projektą, ir dėl to dabar svarstome tik vienos psichoaktyviosios medžiagos – marihuanos dekriminalizavimą“, – sakė V. Mitalas.

REKLAMA

Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis savo kreipimąsi į Seimą pradėjo kreipiniu: „Surūkykime po suktinę žolės“. Tai, anot jo, ne hiperbolizuotas posakis, bet žodžių junginys, kuris esą priėmus įstatymo pataisas taps „jaunimo pasilinksminimo vietų kasdienybe“.

„Tai yra tas žodžių junginys, kuris priėmus šias įstatymo pataisas taps praktiškai gyvenimiškos šių laikų jaunimo filosofijos keitėju. Tai yra tas žodžių junginys, kurį mes girdėsime vis dažniau pritarus pataisoms, apie kurias mes kalbame“, – teigė Seimo narys.

REKLAMA

„Jaunimas visais laikais vis tiek svaiginasi savo laisvalaikio, švenčių metu ir svaiginsis. Mums to tikrai nepavyks išvengti. Ir šioje vietoje reikia pažiūrėti, kokią kompleksinę politinę žinutę mes siunčiame su visu teisiniu reguliavimu, ne tik narkotinių medžiagų. Kai praeitos kadencijos Seimas, vedamas Aurelijaus Verygos uždraudė silpnus alkoholinius gėrimus žmonės iki 20 metų, tai buvo „A“ punktas. Dabar mes einame prie „B“ – paprastiname atsakomybe už silpnas narkotines medžiagas.

REKLAMA

Matant bendrą kontekstą, aš klausiu: koks yra pagrindinis tikslas tokios teisinės reguliavimo aplinkos? Kokius įpročius mes bandome įskiepyti ir kokią politinę žinutę mes bandome siųsti? Ar taip mes bandome pasakyti, kad silpnas alkoholis ženkliai kenksmingesnis ir žalingesnis tiek psichikai, tiek elgsenai nei silpni narkotikai? Gerbiami kolegos, man yra tekę bandyti ir vieną, ir kitą. Galiu paskayti, kad tai yra nesulyginami dalykai“, – tvirtino A. Mazuronis.

REKLAMA

REKLAMA

LVŽS narys A. Veryga tvirtino, kad įstatyme išskiriant vieną narkotinę medžiagą, siunčiama žinutė, kad ji yra mažai pavojinga: „Kas yra didelė netiesa“.

„Netgi vertinant jūsų siūlymus, kur jūs siūlote padidinti baudas, gal ir atrodytų iš pirmos pažiūros teisinga, bet žinote, jeigu narkomanas turėtų pinigų, jis neitų vogti. Arba, kaip Laisvės partijos nariai, kurie siūlo legalizuoti žolę, nerankiotų pinigų Palangoje kebabams. <...> Neišspręs jokios baudos šitų problemų“, – pažymėjo jis.

REKLAMA

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis tvirtino įsitikinęs, kad pagrindinis narkotikų dekriminalizavimo įstatymo teikėjų tikslas – legalizuoti mažmeninę prekybą.

„Aš kreipiuosi į tuos vaikus, kurie turi mažamečių vaikų, paauglių: ar mes norime, kad šiandien mokyklose tai (narkotinės medžiagos – aut, past.) būtų siūloma? Ir tas pasiūlymas labai paprastas yra. Kiekvienas mažmeninės prekybos prekeivis pagautas už rankos pasako, kad jis tai turėjo savo reikmėms, kad neprekiauja. Tuomet nėra baudžiamosios atsakomybės, negalima naudoti kriminalinės žvalgybos priemonių ir t.t. <...> Įsivaizduokime, sako, kad žolė lengva dalykas, jis nieko neduoda. Tai yra pradžia“, – tvirtino S. Skvernelis.

REKLAMA

Ketvirtadienį Seimo Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ pranešė nepalaikanti šio siūlymo, vadindami jį neatsakingu ir skatinančiu didinti narkotinių medžiagų vartojimą. Jos narys Sauliaus Skvernelis teigė, kad kanapės, kaip ir visi kiti narkotikai, yra „tas pats blogis“, didžiulė priklausomybė, kad ir kaip valdantieji bandytų jas teisinti.

„Baudžiamojo proceso pakeitimas administraciniu kelia didžiulę riziką ir grėsmę. Valdantieji taip bando legalizuoti mažmeninę prekybą, nelegalią lengvųjų narkotikų rinką. Viskas prasideda nuo nekaltų parūkymų draugų kompanijoje, o vėliau žmonės tampa priklausomi, jie įtraukiami į platinimą ir prekybą“, – pranešime teigė S. Skvernelis.

REKLAMA

REKLAMA

„Mūsų frakcija narkotinių medžiagų dekriminalizavimo nepalaikys“, – tvirtino jis.

Pagal Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pakoreguotą siūlymą, Administracinių nusižengimų kodeksas būtų papildytas nuostata, kad neteisėtas nedidelio kiekio kanapių (jų dalių), kanapių aliejaus, dervos, ekstraktų ar tinktūrų gaminimas, perdirbimas, įgijimas, laikymas, gabenimas ar siuntimas be tikslo platinti užtrauktų įspėjimą arba baudą nuo 30 iki 250 eurų.

REKLAMA

250–400 eurų dydžio baudos grėstų už pakartotiną nusižengimą. Visais atvejais kanapės, jų dalys, aliejus, dervos, ekstraktai ar tinktūros būtų konfiskuojamos.

Taip pat numatyta, kad šį nusižengimą padarę asmenys gali būti įpareigoti dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos programose, kursuose.

Asmuo, kuris savanoriškai kreiptųsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl medicinos pagalbos ar valstybės institucijai pats atiduotų neteisėtai įgytas kanapes, jų produktus, būtų atleidžiamas nuo administracinės atsakomybės.

REKLAMA

Kokį kanapių kiekį laikyti nedideliu, nustatytų sveikatos apsaugos ministras.

Liberalų sąjūdžio atstovas Jonas Varkalys su kolegomis siūlo, kad tris kartus per vienus metus su kanapėmis įkliuvęs asmuo turėtų sulaukti įpareigojimo kreiptis į priklausomybės ligų centrą ir įvykdyti gydytojo psichiatro sudarytą gydymo programą.

„Jei žmogus su tuo nesutinka, jis renkasi Baudžiamąjį kodeksą“, – ketvirtadienį sakė J. Varkalys.

Tačiau Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas šiam pasiūlymui nepritarė.

Šiuo metu už disponavimą nedideliu kiekiu bet kokių narkotinių medžiagų gresia baudžiamoji atsakomybė.

REKLAMA

REKLAMA

Pagal Seimui teikiamą projektą, Baudžiamajame kodekse būtų numatyta, kad asmenims, kurie neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė nedidelį kiekį kanapių (jų dalių), kanapių aliejaus, dervos, ekstraktų ar tinktūrų neturėdami tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, nebūtų taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Siekis dekriminalizuoti kai kurių narkotinių medžiagų įsigijimą ir turėjimą nėra pirmas šios kadencijos Seime – parlamentarai praėjusį lapkritį atmetė tai numačiusias pataisas.

REKLAMA

Praėjusios kadencijos „valstiečių“ Seimas yra patvirtinęs tuometinio sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos vadovautos Sveikatos apsaugos ministerijos rengtą Valstybinę narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 2018–2028 metams programą, joje irgi įrašytas siekis dekriminalizuoti mažiau pavojingas su narkotikų vartojimu susijusias veikas, už jas numatant administracinę atsakomybę.

2018 metais Seimas du kartus atmetė pataisas dėl nedidelio kiekio narkotinių medžiagų turėjimo dekriminalizavimo.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas šių metų pradžioje skelbė, kad narkotikų paplitimas Lietuvoje per pastaruosius penkerius metus išaugo pusantro karto.