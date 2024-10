Seimas linkęs pritarti didesnėms nuobaudoms už tabako gaminių pardavimą nepilnamečiams

Už Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas, kuriomis papildomai apribotas ribojamas jų prieinamumas nepilnamečiams, balsavo 80 Seimo narių, susilakė 3, o prieš nebalsavo nei vienas parlamentaras.

„Baudas už elektroninių cigarečių ir jų talpiklių pardavimą reikia didinti. Mes buvome atsisakę kvapų, atsisakėm, kad būtų dedamas cukrus, bet verslas nepakluso, rado būdus, kaip apgaudinėti“, – Seime teigė Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas.

Svarstymo metu priimtas Seimo narės Morganos Danielės pasiūlymas suvienodinti taikomas sankcijas už elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių pardavimo pažeidimus su analogiškomis bausmėmis už degiojo arba kaitinamojo tabako gaminius.

„Projektas turi būti nuoseklus, pardavimas nepilnamečiams turi būti baudžiamas, už šį nusikaltimą mes ir baudžiame. Šiuo projektu yra didinamos piniginės baudos, numatomas licenzijos atėmimas. Visa tai yra, tačiau už visą tabaką, už bet kokios formos tabaką, jeigu mes kovojame su nepilnamečių rūkymų, taip ir turi būti baudžiama“, – Seimo plenarinių posėdžių salėje kalbėjo M. Danielė.

Pataisas iniciavęs prezidentas Gitanas Nausėda siūlė griežtinti juridinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų filialų atsakomybę, nustatant du ir daugiau kartų, nei yra šiuo metu, didesnes ekonomines sankcijas už elektroninių cigarečių, o kai kuriais atvejais – ir visų tabako gaminių apyvartos taisyklių pažeidimus.

Taip pat nustatyti daugiau atvejų, kai už padarytus tabako, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių apyvartos reikalavimų pažeidimus juridiniai asmenys netektų licencijų verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine ir mažmenine prekyba bei papildyti pažeidimų, kuriuos padarius būtų taikomi ribojimai sprendžiant klausimą dėl Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme numatytų licencijų išdavimo, sąrašą.

Prezidentūros teigimu, didėjantis elektroninių cigarečių populiarumas tarp jaunimo, ypač tarp nepilnamečių ir net jaunesnių kaip 16 metų asmenų, sparčiai augantis pažeidimų, kurių dalykas yra elektroninės cigaretės, skaičius aiškiai rodo, kad šiuo metu Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytos ekonominės sankcijos nedaro prevencinio poveikio ir neatgraso nuo pažeidimų.

Pažymima, kad Lietuva gerokai viršija Europos mokyklų alkoholio ir narkotikų vartojimo tyrime (angl. European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD) dalyvaujančių šalių vidurkį pagal šiuos rodiklius: naujųjų psichoaktyviųjų medžiagų (Lietuvos rodiklis siekia 7 proc., ESPAD šalių vidurkis – 4 proc.), rūkiusiųjų elektronines cigaretes (Lietuvos rodiklis siekia 65 proc., ESPAD šalių vidurkis – 40 proc.), mokinių, kurie būdami 13 metų ar jaunesni surūkė pirmąją cigaretę (Lietuvos rodiklis siekia 33 proc., ESPAD šalių vidurkis – 18 proc.) ir pirmąją elektroninę cigaretę (Lietuvos rodiklis siekia – 19,5 proc., ESPAD šalių vidurkis – 11 proc.).