Seimas: kitąmet bus steigiamas Valstybinis kelių fondas

Kelių fondas veiks šalia jau egzistuojančios Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) ir ribotu laikotarpiu, kol 80 proc. valstybinės reikšmės kelių būtų atkurti ir atitiktų kokybės standartus.

Už fondo steigimą priėmimo stadijoje balsavo 97 parlamentarai, prieš nebuvo niekas, susilaikė – 8.

Nors Seimo opozicijai priklausanti konservatorė Gintarė Skaistė tikino projektą palaikanti, ji pabrėžė, kad Kelių fondas bus efektyvus tik tuo atveju, jei jis bus griežtai prižiūrimas ir tobulinamas.

„Remiu fondo steigimą, bet kviečiu nesustoti, nes be skaidrumo, be naujų pajamų šaltinių, be laiku įgyvendintos e-tollingo sistemos – tai bus tik nauja dėžutė senoms problemoms sudėti. Nuo sėkmingo įgyvendinimo ir efektyvaus mūsų darbo priklausys, kaip iš tiesų atrodys šis Kelių fondas“, – Seimo posėdžio metu pirmadienį kalbėjo buvusi finansų ministrė.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys Valius Ąžuolas savo ruožtu palaikymo projektui neišreiškė ir aiškino, kad Valstybinis kelių fondas bus kaip „supančiotas arklys“.

„Dabar neturėsime sėkmės, kurią keliuose turėjo Lenkija. (...) Gaila, kad buvo pasirinktas pusinis variantas ir pritrūko ryžto stipriai padėti Lietuvos keliams“, – Seimo plenarinėje salėje teigė parlamentaras.

Kelių fondą kitais metais sudarys apie 400 mln. eurų, o pagrindinis jo finansavimo šaltinis – pajamos, surinktos kelių rinkliavos, vadinamojo e-tollingo, iš kurio kasmet planuojama gauti apie 200 mln. eurų.

60 mln. eurų kasmet bus surenkama iš motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio, 30 mln. eurų – iš baudų už kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus, 23 mln. eurų – iš mokesčio už įregistruotas krovinines transporto priemones, o likusios lėšos – iš valstybės biudžeto.

Projekte taip pat numatyta, kad fondo administratorius – valstybinė bendrovė „Via Lietuva“ – lėšas galės skolintis.

Fondas bus orientuotas į strateginius kelių atkūrimo projektus: kelių, tiltų rekonstrukciją ar kapitalinį remontą, naujų aplinkelių tiesimą, infrastruktūros pritaikymą saugumo poreikiams.

KPPP išliks pagrindine priemone, finansuojančia kasdienę kelių priežiūrą ir plėtrą.