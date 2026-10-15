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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Savo tėvą nužudę broliai už grotų praleis 10 metų

Papildyta 13.22 val.
2026-10-15 13:15 / šaltinis: ELTA
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2026-10-15 13:15
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 Lietuvos apeliacinis teismas nusprendė, kad broliai Bareikos lieka kalti dėl savo tėvo nužudymo – vyrai atliks jiems skirtą 10 metų laisvės atėmimo bausmę.

Posėdžių salė (nuotr. Fotodiena.lt)

 Lietuvos apeliacinis teismas nusprendė, kad broliai Bareikos lieka kalti dėl savo tėvo nužudymo – vyrai atliks jiems skirtą 10 metų laisvės atėmimo bausmę.

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Kai paskelbė baudžiamąją bylą išnagrinėjusios teisėjų kolegijos narys Evaldas Gražys, teismas pakoregavo pirmos instancijos nuosprendį, numatydamas, kad tai, jog nuteisti vyrai atlygino padarytą žalą byloje, traktuojama kaip lengvinanti aplinkybė.

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Likusi pirmos instancijos teismo sprendimo dalis, kuria Donatas Bareika ir pastarojo brolis, baidarių-kanojų čempionatų nugalėtojas Domas Bareika yra pripažinti kaltais dėl itin sunkaus nusikaltimo – savo tėvo nužudymo – lieka nepakeista.

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Kaip nusprendė teismas, kiekvienam iš vyrų skirta po 10 metų laisvės atėmimo bausmė.

Šis Apeliacinio teismo sprendimas įsigalioja iš karto. Nuosprendį kasacine tvarka galima skųsti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

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Broliai Bareikos lieka kalti dėl savo tėvo nužudymo, vyrai atliks 10 metų laisvės atėmimo bausmę

Prokuratūra apeliaciniu skundu siekė, kad broliams Bareikoms būtų skirta ilgesnė – 14 metų – laisvės atėmimo bausmė, o nukentėjusiųjų, nužudytojo sugyventinės ir jų dukters advokatas prašė padidinti neturtinės žalos dydį.

Šiuos skundus Apeliacinis teismas atmetė.

„Teismas pritarė pirmos instancijos teismo išvadai, kad tai buvo tyčinis savo tėvo nužudymas“, – paskelbęs nuosprendį pažymėjo Apeliacinio teismo teisėjas E. Gražys.

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Anot jo, pirmos instancijos teismo sprendimas dėl 10 metų įkalinimo skyrimo tėvą nužudžiusiems vyrams yra pagrįstas.

Šias bausmes Bareikoms pernai spalį skyrė Vilniaus apygardos teismas.

Jaunuoliai jau yra visiškai atlyginę priteistą 20 tūkst. eurų neturtinę žalą.

Nužudytasis 49 metų Tomas Bareika buvo vienas iš Trakuose veikiančios kavinės „Karališkas sodas“ savininkų. Dalis šių patalpų priklausė T. Bareikai, o likusią dalį iš giminaitės neseniai kaip dovaną buvo gavęs vienas jo sūnų Donatas Bareika. Bylos duomenimis, apie tai sužinojęs tėvas esą grasino ir turtą jo sūnui dovanojusiai giminaitei, ir sūnums.

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Broliai nuteisti už tai, kad 2023 m. kovo 2-osios vakarą Trakuose, kieme prie namo Karaimų gatvėje, sudavė ne mažiau šešis smūgius kastuvu ir kirviu tėvui. Konfliktas kilo dėl asmeninių santykių, nesuariant dėl turto ir tėvo elgesio su sūnumis.

Paskui sūnūs tėvo kūną įkėlė į mikroautobusą, nuvežė prie Užutrakio dvaro, apipylė benzinu ir padegė.

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