Šaulio ginklas – dar iš sovietų kariuomenės laikų: „Gali prasiskverbti net ir pro metalą“

Ginklų ekspertas Darius Antanaitis paaiškino, kad nusikaltėlis galėjo šį pistoletą dar Sovietų Sąjungos laikais pavogti. Atskleidė daugiau detalių.

Pasak R. Požėlos, derybų metu šaulys buvo įtikintas pasiduoti ir išmesti 9 mm pistoletą TT, o policijos duomenys rodo, kad ginklas galimai buvo nelegalus.

Vienam pareigūnui buvo peršauta koja, kitam – krūtinė.

„Sužeidimas, kad ir kaip skambėtų baisiai, jog kulka pataikė į širdies plotą, tačiau jis pavojaus gyvybei nekelia. Kodėl nekelia? Todėl, kad pareigūnas vykdė visus nurodymus ir įvykio vietoje dėvėjo apsauginę liemenę“ – spaudos konferencijoje papasakojo R. Požėla.

Ginklas buvo nelegalus

Pasak Policijos generalinio komisaro, pistoletas, kurį naudojo nusikaltėlis prieš pareigūnus ir antstolį, buvo neleistinas turėti ir naudoti.

„Vykstant į konkrečius objektus, mūsų reagavimo pareigūnai turi pareigą susirinkti informaciją apie būstą, gyventojus ir šaunamus ginklus, jei jie legaliai laikomi. Informacijos, kad šitame būste gali būti legaliai laikomas ginklas, mes neturėjome. Labai tikėtina, kad šitas ginklas buvo niekur neregistruotas, kitaip tariant, nelegalus ginklas“ – taip teigė R. Požėla.

Pistoletas – galimai pavogtas iš sovietų kariuomenės

Žmonės sunerimę, iš kur ir kaip nusikaltėlis gavo TT tipo nelegalų ginklą. Karybos ekspertas, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis pasakoja, kad tokio tipo pistoletai buvo naudojami sovietų kariuomenėje.

„TT pistoletas buvo naudojamas anksčiau sovietų kariuomenėj ir Lietuvos kariuomenė jo nenaudojo. Kaip jis atsirado pas tą nusikaltėlį, pasakyti sunku, tačiau panašu, kad tai buvo pavogtas iš Sovietų kariuomenės seniai ir taip ir laikomas“ – kalbėjo D. Antanaitis.

Šio pistoleto galingumas daug didesnis nei paprasto

Pistoletą, kuriuo šiandieną nusikaltėlis šovė į porą pareigūnų, galimai slėpė ir laikė ilgą laiką, anot D. Antanaičio, nes tokie pistoletai Lietuvoje nebuvo naudojami. Pasak eksperto, šio šautuvo galingumas yra daug didesnis nei įprasto pistoleto, todėl jis gali prasiskverbti net ir pro metalą.

„Šis pistoletas skiriasi nuo kitų, kad jis turi plonesnę kulką, jei kiti turi 9 milimetrų, tai šitas turi 7,63 milimetrų kulką, kuri yra plonesnė ir teoriškai skvarba, pramušamoji galia yra geresnė, nei storesnės kulkos.

Dabartiniai pistoletai yra daromi su storesne kulka, kad būtų stabdymo efektas, tai tyra, kad galėtų sustabdyti žmogų, tai tuo metu TT pistoletas buvo Rusijos sovietų kariuomenėj naudojamas per antrą pasaulinį karą, padarytas taip, kad prasiskverbtų per neperšaunamą liemenę ar per ploną metalo lakštą, tuo jis ir yra pavojingesnis“ – komentavo jis.

D. Antanaičio žiniomis, šis TT tipo pistoletas buvo gautas tik nelegaliu būdu.

„Šitas pistoletas sovietų kariuomenėj buvo naudojamas nuo 1941 m. iki 1952 m. Naudojo jį Rusijoj, Jugoslavijoj, Šiaurės Korėja, Egiptas ir Rumunija. Tačiau Lietuvoje TT pistoletai buvo naudojami, pavogti, ar gauti nelegaliu būdu iš sovietų kariuomenės“ – dėstė D. Antanaitis.

