Šarūnas Matijošaitis bylinėjasi su buvusiu „Deals on Wheels“ vadovu dėl pažeistos garbės

Š. Matijošaitis ir „Autovici“ teismo prašo pripažinti, kad L. Boguševičiaus praėjusių metų gegužę „Delfi“ portalo laidoje „Nepatogūs klausimai“ išsakyti teiginiai pažeidžia „Autovici“ dalykinę reputaciją bei Š. Matijošaičio garbę ir orumą.

Kaip BNS pranešė Kauno apygardos teismas, L. Boguševičius laidoje teigė sulaukęs grasinimų iš vieno „Vičiūnų grupės“ vadovų už, anot jo, atimtą klientų srautą, bei gavęs netiesioginį perspėjimą, kad vienas iš „Autovici“ vadovų, „vienas iš sūnų“ uždarys jo verslą.

L. Boguševičiaus teigimu, po šių po perspėjimų jo bendradarbiavimas su „Peugeot“ „greit nutrūko“.

Be to, viename iš pasisakymų L. Boguševičius teigė gavęs užklausą iš kliento, nenorėjusio pirkti „šūdo gabalų“ iš „Autovici“ ir norėjusio įsigyti „Peugeot“ automobilį iš „Deals on Wheels“.

„Autovici“ yra oficiali automobilių „Opel“ ir „Peugeot“ atstovė Vilniuje ir Kaune.

Ginčą toliau iš esmės nagrinės Vilniaus miesto apylinkės teismas. Kauno apygardos teismas nagrinėjo ginčą dėl žyminio mokesčio šioje byloje.