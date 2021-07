SAM: savivaldybė neįspėjo apie 5 tūkst. „Moderna“ vakcinų galiojimo pabaigą

„Vilniaus savivaldybė turėjo utilizuoti nepanaudotas atšildytas vakcinas, ir apie šį faktą Sveikatos apsaugos ministerija sužinojo tik tuomet, kai jos jau buvo nebegaliojančios – nepaliekant galimybės pasiūlyti kitoms savivaldybėms ar pabėgėlių centrams“, – BNS pateiktame atsakyme teigia ministerija.

Anksčiau ministerija yra teigusi, kad pirmųjų vakcinų galiojimo terminai prie pabaigos turėtų priartėti tik rugpjūtį.

Kaip jos atstovai nurodė penktadienį, kalbėta apie Ekstremalių sveikatai situacijų centro (ESSC) sandėlyje žemos temperatūros sąlygomis laikomas ir neatšildytas vakcinas.

„Kai savivaldybės pasiima vakcinas, jos jas atšildo, tuomet jų galiojimo laikas sutrumpėja. Atšildytos „Comirnaty“ ir „Spikevax“ vakcinos turi būti sunaudotos per vieną mėnesį, „Janssen“ – per tris mėnesius. Po to, kai vakcinos paliko ESSC sandėlius ir buvo perduotos savivaldybėms, sekti jų realizavimo terminus jau yra savivaldybių atsakomybė“, – teigia ministerija.

Pasak SAM, nors utilizuotų vakcinų skaičius didelis, savivaldybės deda pastangas skiepyti gyventojus, todėl „turime ramiai vertinti žmogiškąsias klaidas“.

Ministerijos duomenimis, kitoms savivaldybėms irgi tenka utilizuoti nedidelius kiekius atšildytų vakcinų.

„Kai savivaldybės kreipiasi dėl vakcinų, kurių nespėja sunaudoti, ministerija stengiasi jas nukreipti kitur“, – teigia SAM.

Lietuvoje nepanaudota šiuo metu per 825 tūkst. vakcinos dozių.