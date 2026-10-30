Šalia vyro lavono rastas ginklas: Panenėvžyje – skaudi tragedija

Anot Policijos departamento, apie 15.05 val. Panevėžyje, Ramygalos gatvėje, savo bute, rastas mirusio vyro (gim. 1979 m.) kūnas.
Šalia kūno rastas ir paimtas neteisėtai laikomas revolveris.
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
Įtariama savižudybė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
REKLAMA