Nors pažeidėjas kol kas nenustatytas, policija pradėjo tyrimą, tikslina aplinkybes, o gyvūnais šiuo metu rūpinasi prieglauda. Prieglaudos teigimu, vėliau į prieglaudą atvyko vyras, teigiantis, jog gyvūnai priklauso jam, jis elgėsi agresyviai.

Apie šį įvykį penktadienį savo „Facebook“ paskyroje pranešė gyvūnų gerovės organizacija „Všį Letenėlių namai“.

Kaip pranešė organizacija, netoli Valakbūdžio esančiame miške (Šakių r.) buvo rasta kalė ir trys šuniukai. Šiuo metu minėti gyvūnai yra globojami organizacijos.

VšĮ „Letenėlių namai“ direktorė Mėja Nutautaitė-Keraitė sutiko daugiau papasakoti apie šį įvykį. Anot jos, šunį balandžio 18 d. aptiko neabejingas gyventojas, netrukus paskambinęs greitosios pagalbos numerį, o vėliau priglaudęs vieną iš šuniukų.

„Balandžio 18 d. apie 16 val. gavome skambutį iš neabejingo piliečio apie miške pririštą šunį ir šalia esančius tris šuniukus. Vyras teigė, jog skambino 112, pareigūnai į įvykio vietą nėjo, tik susisiekė su seniūnu. Daugiau niekas nieko nedarė.

Kadangi šunis kaukiančius ten šio vyro mama girdėjo jau ne parą ir ne dvi, vyras baiminosi, kad šunys neišgyvens dar vienos paros iš bado arba bus sudraskyti vilkų“, – pasakojo gyvūnų gerovės organizacijos direktorė.

„Vienas iš šuniukų vyrą parsekė namo, tad jis jį įsileido, kad šuniukas būtų saugus“, – pridūrė pašnekovė.

Mėja Nutautaitė-Keraitė į įvykio vietą kartu su savanoriais atvyko maždaug 19 valandą. Atvykus į įvykio vietą, gyvūnų teisių gynėjai neliko abejonių, jog šunys prie medžio buvo tyčia pririšti.

„Kartu su radusiu asmeniu pavažiavome iki apleistos sodybos, nuo jos netrumpą atstumą ėjome per užsėtą lauką. Tuomet teko bristi per gilų griovį ir upelį jame. Ir dar gabalą paeiti per mišką.

Radome kalę su dar dviem maždaug 6-8 mėn. šuniukais. Kalė akivaizdžiai su lenciūgu užmazgyta, pririšta prie pagalių ir medžių. Ilgalaikė (daugiau nei 15 m) patirtis su beglobiais, neleidžia abejoti, jog kalė pati taip užsipainioti niekaip negalėjo“, – neabejojo gyvūnų prieglaudos direktorė.

„Kadangi atpainioti taip užpainoto lenciūgo net nenorėjome vargti, tai kalę nusivedėme tiesiog prisisegus pavadį. Šuniukai laikėsi šalia mamos“, – pridūrė M. Nutautaitė- Keraitė.

Gyvūnų būklė – tragiška

Į įvykio vietą vykusi „Letenėlių namai“ direktorė teigė, jog gyvūnų būklė buvo tragiška – šunys išbadėję, aplipę šimtais erkių, neženklinti (to reikalauja įstatymai), žaizdoti.

„Atsigabenę šunis į savo globą apžiūrėjome detaliau: šunys akivaizdžiai šerti prastu ėdalu, purvini, vienas gana baukštus. Visų galvos pilnos erkių.

Šunys buvo nuparazitinti, šiuo metu bandoma atstatyti organizmo būklę tinkamu pašaru“, – gyvūnų būklę komentavo gyvūnų gerovės organizacijos direktorė.

Savininkas galiausiai prisistatė

Anot M. Nutautaitės-Keraitės, nepayvyko rasti jokių skelbimų, pranešančių apie dingusius gyvūnus. Galiausiai pats savininkas susisiekė su prieglauda, tačiau, anot su juo bendravusios savanorės, jis atsisakė komentuoti, kodėl šunys buvo neženklinti, neatsakė ir į kitus klausimus.

„Balandžio 19 d. su viena savanore susisiekė vyras teigiantis, jog radome jo šunis. Susisiekus su juo, jis tiksliai apibūdino šunis, prisipažino, jog šunys nevakcinuoti. Į klausimą, kodėl šunys neženklinti, jis neatsakė, jokių dokumentų, įrodančių šuns nuosavybę, jis nepateikė“, – pasakojo gyvūnų gerovės organizacijos direktorė.

Po šio pokalbio, gyvūnų prieglauda paprašė piliečio atsiųsti šunų nuotraukas ar kitaip įrodyti, kad šunys tikrai priklauso jam. To „Letenėlių namai“ taip ir nesulaukė.

Tiesa, pirmadienį vyras be išankstinio susitarimo atvyko į prieglaudą ir bandė įžūliai atsiimti gyvūnus.

„Šiandien asmuo be išankstinio susitarimo atvyko į asmenines valdas lydimas dar dviejų vyrų. Jis atsisakė prisistatyti, įžūliai elgėsi, demonstratyviai bandė bauginti, atsisakė pateikti gyvūnų nuotraukas.

Pasakius, kad šunys bus grąžinti tik policijai pabaigus tyrimą ir nurodžius, kad šunys gali grįžti atgal, asmuo demonstratyviai pasakė, jog dovanoja mums juos ir pasišalino iš asmeninių valdų“, – įvykius atskleidė M. Nutautaitė-Keraitė.

„Letenėlių namai“ kol kas neatskleidžia savininko tapatybės, tiesa minėjo, jog savininkas gali būti ūkininkas.

„Tikimės, jog institucijos sąžiningai ir principingai tirs šį atvejį, nebandant dangstyti kraštiečio, kuris galimai yra įtakingas ūkininkas“, – tolimesnius planus komentavo gyvūnų prieglaudos vadovė.

Apie incidentą su į prieglaudą be perspėjimo atvykusiu vyru organizacija taip pat pranešė savo „Facebook“ puslapyje.

Policija – pradėtas tyrimas

Marijampolės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio specialistė Gintarė Navickaitė teigė, jog policija pradėjo tyrimą pagal Administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnį dėl gyvūnų nepriežiūros.

Už įstatyme nurodytus pažeidimus numatomos baudos iki šimto dvidešimt eurų, nusižengus pakartotinai – iki penkių šimtų eurų.

Tiesa, bent teoriškai, už žiaurų elgesį su gyvūnais gresia ir baudžiamoji atsakomybė – pagal Baudžiamojo kodekso 310 straipsnį, žiaurus elgesys su gyvūnais gali užtraukti piniginę baudą, viešuosius darbus, areštą, arba laisvės atėmimą iki vienerių metų.

G. Navickaitės teigimu, policija šiuo metu tikrina įvykio aplinkybes, įtariamieji kol kas nenustatyti, policija bendradarbiauja su gyvūnų prieglauda.

„Dėl minėto pranešimo pradėtas administracinis tyrimas dėl gyvūnų nepriežiūros pagal LR ANK 346 str. Šiuo metu aiškinamasi dėl gyvūnų būklės, tikrinamos įvykio aplinkybės, bendradarbiaujama su gyvūnų prieglauda „Letenėlių namai" ir Šakių seniūnija. Įtariamųjų šiuo metu nėra“, – komentavo policijos atstovė.