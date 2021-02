Rusijos ambasadą supykdė Šimonytės kritika „Sputnik V“ vakcinai: tai – dezinformacija

Praėjusią savaitę premjerė I. Šimonytė pasidalino žinute, jog Rusijoje kuriama vakcina „Sputnik V“ yra tik dar vienas Vladimiro Putino kuriamas hibridinis ginklas.

Rusijos ambasada Lietuvoje į šį Vyriausybės vadovės pasisakymą sureagavo itin neigiamai.

„Nepaisant dezinformacijos bangos ir panašių šališkų teiginių visuose vakcinos kūrimo ir naudojimo etapuose, tarptautiniu mastu pripažinti „SputnikV“ rodikliai kalba patys už save“, – tokį atsaką socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė šalies ambasada.

Ambasada taip pat nepagailėjo kritikos ir Lietuvos vakcinavimo nuo Covid-19 mastams: „Svarbiausia, kad Rusijoje jau vyksta masinė vakcinacija. O Lietuvoje?“.

Nuomone apie vakciną I. Šimonytė savo „Twitter“ paskyroje pasidalino penktadienį

„Jie sako, kad „Sputnik V“ yra tinkama naudojimui, tačiau Putinas nenori jos naudoti kaip vaisto rusų žmonėms – jis siūlo ją pasauliui, kaip dar vieną hibridinį ginklą, skirta skaldyti ir valdyti.

Tai nėra nei naujiena, nei kas nors gero žmonijai“, – „Twitter“ paskyroje rašė I. Šimonytė.

They say, Sputnik V is good but Putin doesn’t care to use it as a cure for the Russian people - he offers it to the world as another hybrid weapon to divide and rule.



This is neither news nor good for mankind.