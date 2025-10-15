Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienei senka kantrybė dėl „Nemuno aušros“: tai nėra priimtina

2025-10-15 11:19 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 11:19

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad ieškant kultūros ministro buvo įsiklausyta į protestavusios bendruomenės reikalavimus. Todėl dabar, pažymi Vyriausybės vadovė, kultūros atstovai turėtų elgtis analogiškai ir siekti kompromiso. 

Inga Ruginienė ir Remigijus Žemaitaitis (tv3.lt koliažas)

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad ieškant kultūros ministro buvo įsiklausyta į protestavusios bendruomenės reikalavimus. Todėl dabar, pažymi Vyriausybės vadovė, kultūros atstovai turėtų elgtis analogiškai ir siekti kompromiso. 

6

„Mes padarėme pagrindinius ir didelius žingsnius dėl Kultūros ministerijos, bet tam tikri kultūros bendruomenės nariai su padėkomis ir man asmeniškai rašė. Matyt, kad tam tikrus lūkesčius mes išpildėme ir išgirdome protestuotojų balsą. Mes esame ta institucija, kuri eina link kompromiso, tad labai norėčiau, kad ir ta kita pusė taip pat judėtų link kompromiso“, – Vyriausybėje surengtoje spaudos konferencijoje sakė premjerė. 

Visgi, pripažino ji, šiuo metu tebesitęsiantis kultūros ministro paieškų procesas, kuriame dalyvauja ir „Nemuno aušra“, nėra labai sklandus. 

„Yra laidomos įvairios pavardės ir aš pati turiu susiprasti, kad tai galėtų būti kandidatai. Man toks procesas nėra priimtinas. Aš pati ieškau tinkamo kandidato ir, jeigu R. Žemaitaitis tokį kandidatą turi, tai tegul atitinkamai jį ir pateikia“, – teigė I. Ruginienė, nesureikšmindama „aušriečių“ viešų pareiškimų, kad kandidatų į kultūros ministrus pavardės jau yra patekusios ant jos stalo. 

„R. Žemaitaitis turi savo stilistiką, kaip šis procesas turi vykti. Aš turiu savo matymą, todėl atsakingai ieškosiu kandidato, nesirinksiu iš viešai laidomų pavardžių, o atsakingai ieškosiu tinkamiausio žmogaus“, – pridūrė ji.

Antradienį „aušrietė“ Daiva Žebelienė teigė, kad „Nemuno aušra“ jau pirmadienį pateikė ministrei pirmininkei potencialų kandidatą į Kultūros ministerijos vadovo pareigas. Tačiau I. Ruginienės patarėjas dar tą pačią dieną šiuos politikės žodžius paneigė. 

Savo ruožtu trečiadienį Vyriausybėje komentavusi I. Ruginienė teigė, kad įvardyti pavardes tiek oficialiai, tiek neoficialiai nėra tolygu pateikimui.

„Po to išsiaiškiname, kad tie patys žmonės, kurie yra pavardinti, kartais net nežino, kad jie išvis atsirado tame sąraše. Tai nepraeis toks stilius dar kartą. Jeigu kas turit rimtą kandidatą ir tas kandidatas norėtų prisiimti atsakomybę, tai aš atvira išgirsti šitą pavardę“, – sakė ji.

Komandą formuos ne pagal partiškumą, o kompetencijas

Paklausta, ar formuodama Kultūros ministerijos komandą, tvirtins „aušriečių“ atstovus, premjerė teigė, kad komandą formuos pagal žmonių galimybę dirbti, o ne partiškumą. 

„Rinksiuosi ne pagal partiškumą, bet pagal kompetencijas ir galimybę dirbti šitoje srityje. Gal nustokime vertinti žmones pagal tam tikras būdo savybes, asmeninius požiūrius ir interesus, partiškumą ir visa kita. Man atrodo, svarbiau, kad žmogus ateitų dirbtų ir dirbtų sąžiningai toje srityje“, – kalbėjo Vyriausybė vadovė.

„Tai yra mano pagrindiniai kriterijai būsimai komandai. Aš einu į kompromisus ir tą, man atrodo, pademonstravau. Kultūros ministro nėra, yra paskirta laikinoji ministrė, kuri puikiai susitvarko su savo pareigomis ir mes ieškome tinkamo žmogaus“, – pridūrė ji.

Vis dėl to, nors šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė perimti Kultūros ministeriją iš „aušriečių“, protestuojantys kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ narių nebūtų ir Kultūros ministerijos vadovybėje. Tačiau Parlamento vadovė kartoja – būtina ieškoti kompromisų. 

„Kompromisas yra padaromas tuomet, kai abi pusės juda link kompromiso. Aš iš savo pusės girdėjau argumentus dėl nekompetencijos, visų kitų dalykų ir padariau tuos sprendimus, kuriuos žadėjau“, – teigė I. Ruginienė. 

ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.

Savo ruožtu, protestuojanti kultūros bendruomenė žada stiprinti savo poziciją dėl Kultūros ministerijos. Esą, nors premjerė Inga Ruginienė perėmė Kultūros ministeriją iš „Nemuno aušros“, džiaugtis nėra ko, nes derybos dėl kandidato į kultūros ministrus su „aušriečiais“ dar vyksta.

