Ruginienė: turime būti pasiruošę naujoms grėsmėms

„Gynybos srityje mes turime taip greitai reaguoti ir būti paslankūs, kad eitume koja kojon su technologijomis. Šiandien pasiruošėme vienai, rytoj yra kita (grėsmė – BNS)“, – penktadienį spaudos konferencijoje Taline sakė premjerė.
„Šiandien galime sakyti, kad balionai yra suvaldyti, mes jau žinome, kas tai yra ir kaip tai veikia“, – pridūrė ji.
I. Ruginienės teigimu, grėsmės nuolat kinta, tad norint atremti naujus iššūkius, tenka keisti prioritetus.
„Jei prieš kelerius metus kalbėjome apie vienus dalykus, tai šiandien, neabejotinai, grėsmė kyla iš oro, tą puikiai suprantame“, – sakė ministrė pirmininkė.
„Prioritetas turi būti oro gynybai, pradedant nuo detekcijos ir kitų sistemų. (...) Šiandien visi gynybiniai sprendimai yra sukoncentruoti būtent į tai“, – teigė ji.
Anot I. Ruginienės, visos trys Baltijos šalys taikosi prie kylančių grėsmių.
„Šiandien yra šitas, rytoj, jeigu pasikeis padėtis, mes esame, visos trys Baltijos šalys, pasirengusios vėl perdėlioti prioritetus ir reaguoti į šios dienos realijas“, – sakė Vyriausybės vadovė.
Taip ji kalbėjo penktadienį viešėdama Estijos sostinėje, kur susitiko su estų premjeru Kristenu Michalu.
Tai – pirmasis I. Ruginienės darbo vizitas Estijoje, jai pradėjus vadovauti Ministrų kabinetui.
BNS skelbė, kad dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvai teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą.
Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovės, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.
Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.
