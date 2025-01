Ruginienė: reikėtų keisti „Sodros“ pensijų finansavimą, valstybės įnašą į antrą pakopą

Politikams ir visuomenei svarstant, ar į antros pakopos pensijų kaupimą reikia įtraukti darbdavius, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad skatinant darbdavius labiau prisidėti prie orios darbuotojų senatvės esama daugiau būdų, kaip tai padaryti. Ministrė užsimena, jog reikėtų peržiūrėti pirmos pakopos, arba „Sodros“ pensijų finansavimą, kuris dabar yra per menkas. Be to, ji kalba apie galimą valstybės įnašo į antros pakopos fondus peržiūrą.