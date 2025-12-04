Ruginienė: Minsko veiksmai gali būti pripažinti terorizmu

„Džiaugiuosi, kad jau turėjau pokalbį tiesiogiai su amerikiečiais, labai tikiuosi, kad labai artimiausiu metu turėsiu susitikimą ir akis į akį, man atrodo, mes turime apie ką kalbėti. (…) Šiai dienai turiu patikinimą dėl jų (JAV – ELTA) paramos, kad nepriimtina niekam, kad Baltarusija šiandien laiko įkaitais mūsų vežėjų automobilius, kad balionai iš Baltarusijos pusės skrenda į mūsų strateginius objektus“, – žurnalistams Pakruojyje ketvirtadienį sakė premjerė.
„Kalbame, kad tokie veiksmai gali būti pripažinti kaip terorizmas“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Dėl dažnų oro erdvės ribojimų virš Vilniaus oro uosto Suomijos oro linijų bendrovei „Finnair“ jau paskelbė apie sprendimą naikinti vieną vakarinį skrydį iš Helsinkio į Vilnių. Šis bendrovės sprendimas galios iki 2026 metų pabaigos.
Premjerės teigimu, Lietuva oro vežėjams pasiūlė lengvatines sąlygas didinti skrydžius į Kauno oro uostą, tačiau galutinius sprendimus turės priimti aviakompanijos.
„Avialinijos sprendžia, ar jiems persikelti, ar ne, kai kas pasilieka, kai kas rimtai svarsto persikėlimą į Kauną, kai kas savo skrydžių tvarkaraščius koreguoja“, – pažymėjo I. Ruginienė.
„Iš mūsų pusės svarbiausia pasiūlyti nuolaidas ir geras sąlygas, kad tai būtų patrauklu vežėjams, suprasdami, kad mes tam tikrą finansinę naštą irgi nešime“, – pridūrė ji.
Dėl kontrabandinių balionų keliamo pavojaus Vilniaus oro uosto darbas pastaraisiais mėnesiai sustabdytas ne kartą, paskutinis kartas buvo trečiadienio vakarą, o ypač intensyvi kontrabandinių balionų ataka patirta savaitgalį.
Reaguojant į besitęsiančius incidentus, spalio pabaigoje Vyriausybė nutarė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Vis tik, siena buvo atidaryta anksčiau, siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų. Tiesa, režimas jiems neleidžia grįžti atgal į Lietuvą, dėl to vežėjai svarsto rengti protestą.
Lietuvai susiduriant su, politikų vertinimu, hibridine ataka, susiklosčiusi situacija ne kartą aptarinėta įvairiuose formatuose – Nacionalinio saugumo komisijoje (NSK), taip pat ir tarptautiniu lygiu.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.