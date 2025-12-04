 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: Minsko veiksmai gali būti pripažinti terorizmu

2025-12-04 13:05 / šaltinis: ELTA
2025-12-04 13:05

Tęsiantis kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiams, premjerė Inga Ruginienė sako sulaukusi patvirtinimo, kad JAV rems Lietuvą jai siekiant susigrąžinti pasienyje užstrigusius vilkikus. Anot Vyriausybės vadovės, su amerikiečiais yra kalbama ir apie galimybes Minsko režimo vykdomas hibridines atakas pripažinti teroristiniais veiksmais.

Inga Ruginienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Tęsiantis kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiams, premjerė Inga Ruginienė sako sulaukusi patvirtinimo, kad JAV rems Lietuvą jai siekiant susigrąžinti pasienyje užstrigusius vilkikus. Anot Vyriausybės vadovės, su amerikiečiais yra kalbama ir apie galimybes Minsko režimo vykdomas hibridines atakas pripažinti teroristiniais veiksmais.

REKLAMA
0

„Džiaugiuosi, kad jau turėjau pokalbį tiesiogiai su amerikiečiais, labai tikiuosi, kad labai artimiausiu metu turėsiu susitikimą ir akis į akį, man atrodo, mes turime apie ką kalbėti. (…) Šiai dienai turiu patikinimą dėl jų (JAV – ELTA) paramos, kad nepriimtina niekam, kad Baltarusija šiandien laiko įkaitais mūsų vežėjų automobilius, kad balionai iš Baltarusijos pusės skrenda į mūsų strateginius objektus“, – žurnalistams Pakruojyje ketvirtadienį sakė premjerė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kalbame, kad tokie veiksmai gali būti pripažinti kaip terorizmas“, – kalbėjo I. Ruginienė.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl dažnų oro erdvės ribojimų virš Vilniaus oro uosto Suomijos oro linijų bendrovei „Finnair“ jau paskelbė apie sprendimą naikinti vieną vakarinį skrydį iš Helsinkio į Vilnių. Šis bendrovės sprendimas galios iki 2026 metų pabaigos.

REKLAMA

Premjerės teigimu, Lietuva oro vežėjams pasiūlė lengvatines sąlygas didinti skrydžius į Kauno oro uostą, tačiau galutinius sprendimus turės priimti aviakompanijos.

„Avialinijos sprendžia, ar jiems persikelti, ar ne, kai kas pasilieka, kai kas rimtai svarsto persikėlimą į Kauną, kai kas savo skrydžių tvarkaraščius koreguoja“, – pažymėjo I. Ruginienė.

REKLAMA
REKLAMA

„Iš mūsų pusės svarbiausia pasiūlyti nuolaidas ir geras sąlygas, kad tai būtų patrauklu vežėjams, suprasdami, kad mes tam tikrą finansinę naštą irgi nešime“, – pridūrė ji.

Dėl kontrabandinių balionų keliamo pavojaus Vilniaus oro uosto darbas pastaraisiais mėnesiai sustabdytas ne kartą, paskutinis kartas buvo trečiadienio vakarą, o ypač intensyvi kontrabandinių balionų ataka patirta savaitgalį. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Reaguojant į besitęsiančius incidentus, spalio pabaigoje Vyriausybė nutarė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Vis tik, siena buvo atidaryta anksčiau, siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų. Tiesa, režimas jiems neleidžia grįžti atgal į Lietuvą, dėl to vežėjai svarsto rengti protestą.

Lietuvai susiduriant su, politikų vertinimu, hibridine ataka, susiklosčiusi situacija ne kartą aptarinėta įvairiuose formatuose – Nacionalinio saugumo komisijoje (NSK), taip pat ir tarptautiniu lygiu.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų