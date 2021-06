Ramūnas Karbauskis. Kiek mes antraščių apie narkomanų tėvų nužudytus savo vaikus sulauksime vėl?

Konservatorių ir liberalų daugumos Seimo pavasario sesiją vainikuos dekriminalizuoti narkotikai ir panaikinta baudžiamoji atsakomybė už jų kontrabandą į Lietuvą.

Kas Lietuvoje keisis, jei valdantiesiems pavyks įgyvendinti savo planus?

Narkotikai taps dar lengviau prieinami vaikams ir jaunimui. Kaip rodo 2020 m. duomenys (alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo Europos mokyklose tyrimo (ESPAD) rezultatai), net 19 proc. apklaustų mokinių bent 1–2 kartus bandę kokių nors narkotikų, iš jų 21 proc. vaikinų ir 18 proc. merginų. Populiariausias narkotikas išlieka kanapės. Ekspertus ypač neramina tai, kad sveikatai pavojingos psichoaktyviosios medžiagos pradedamos vartoti gana anksti, mokykliniame amžiuje. Lietuva pagal sintetinių kanabinoidų vartojimą (4,5 proc.) viršija ESPAD šalių vidurkį, kuris svyruoja apie 3,1 proc. Matant kitų šalių patirtį, akivaizdu, kad po dekriminalizavimo yra stebimas narkotikų vartojimo augimas, kaip ir perdozavimų skaičiaus kilimas. Estija yra puikus to pavyzdys, kur situacijai suvaldyti paskui prireikė daug laiko ir pastangų.

Dekriminalizavus (panaikinus baudžiamąją atsakomybę) bus numatytos simbolinės administracinės baudos, kurios neatgrasys nuo narkotikų vartojimo ir nemotyvuos rinktis gydymą – pastarojo galimybės, nors ir reklamuojamos kalbant apie dekriminalizavimą, Seime svarstomais įstatymais nėra plečiamos, papildomai nefinansuojamos ar kitaip nepadaromos labiau prieinamomis. Taigi, pažadais plėsti priklausomų asmenų gydymą tik manipuliuojama.

Palyginimui, kaip atrodys baudų sistema:

Nedidelio kiekio narkotinių ar psichotropinių medžiagų neteisėtas gaminimas, perdirbimas, įgijimas, laikymas, gabenimas ar siuntimas be tikslo jas platinti – įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 200 eurų, pakartotinai – bauda nuo 200 iki 400 eurų.

Naminių stiprių alkoholinių gėrimų, brogos gaminimas, įgijimas, laikymas, gabenimas, tame tarpe ir be tikslo tai platinti, – bauda nuo 180 iki 780 eurų, o pakartotinai – nuo 720 iki 1560.

Kitaip tariant, valdantieji, nustatydami nedideles baudas už narkotikų perdirbimą ar gabenimą, šį nusikaltimą, nuodijantį mūsų vaikus ir darantį juos priklausomais, pripažins kone šešis kartus mažiau pavojingu nei brogos virimas. Be to, pričiupus narkotikų gamintoją nebus net konfiskuojami jo gamybos įrankiai – taigi, žalia šviesa patogiai gaminti toliau.

Tačiau, negana to, laisviečiai, net ne dekriminalizavimą, o visišką narkotikų legalizavimą turintys savo planuose, žengė dar vieną žingsnį toliau. Šią savaitę Seime registruoti Baudžiamojo kodekso pakeitimai, kuriais siekiama padaryti, kad narkotikų gabenimas per Lietuvos sienas nebūtų pripažįstamas kontrabanda, net kai gabenamas labai didelis kiekis. Šių pakeitimų dėka bus apribota galimybė taikyti ir kriminalinės žvalgybos veiksmus. Taigi, bus susilpninti teisėsaugos pajėgumai tirti narkotikų gabenimą per Lietuvos sienas tuomet, kai narkotikai yra skirti pardavimui Lietuvoje ar ES. Ir visa tai tuo metu, kai A. Lukašenka grasina Lietuvą užtvindyti ne tik migrantais, bet ir narkotikais!

Man sunku patikėti, kad tokie projektai su tokiu turiniu – gryni atsitiktinumai ar vien tik jaunų Laisvės partijos Seimo narių nepatyrimas. Taip galvoti būtų naivu. Juolab, kad projektų aiškinamuosiuose raštuose aiškiai pripažįstama, kad juos parengti padėjo teisingumo ministerijos tarnautojai. Taigi, vykdoma kryptinga veikla, kuria siekiama narkotikus paversti visuomenės gyvenimo norma, sukurti sąlygas jų gamybai ir lengvesniam didelių narkotikų kiekių įvežimui, prekybai. Visa tai daroma gėdingai manipuliuojant žmonėmis, aiškinant, kad reguliavimas kuriamas gelbėti suklydusius jaunuolius. Tačiau akivaizdu – tikrasis tikslas yra tikrai ne jie. Kartu, kas ir yra šlykščiausia – sąmoningai ignoruojama tai, kokias pasekmes mums, kaip visuomenei, sukelia narkotikų vartojimas.

Ir kiek mes antraščių apie narkomanų tėvų nužudytus savo vaikus sulauksime vėl, po tokių valdančiųjų sprendimų? Ir kas už tai prisiims bent jau moralinę atsakomybę? Nematysime tik antraščių, kuriomis didžiuojasi normalus pasaulis – „sulaikyti narkotikų gabentojai“, „nubausti narkotikų prekeiviai“, „užkirstas kelias narkotikų patekimui į mokyklas“...

Komentaro autorius – Ramūnas Karbauskis. Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su autorių nuomone, už išsakytas mintis atsako autorius.