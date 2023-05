Ramūnas Karbauskis apie siūlymus perkrauti Vyriausybę: „Arogancija ir išskaičiavimas“

Antradienį premjerė Ingrida Šimonytė pareiškė, kad „aš tikrai neisiu į šitą Seimą tikrintis pasitikėjimo“. Žinant, kad Seimo dauguma yra konservatoriai, toks pareiškimas gali reikšti tik du dalykus. Pirmas, kad premjerė ir toliau arogantiškai ignoruoja Lietuvos valdymo sistemą ir dar kartą Lietuvos žmonėms primena, kad prie konservatorių Lietuva tampa ne parlamentine, o klano valdoma valstybe. Antras, irgi susijęs su arogancija – tokiu būdu premjerė siunčia žinutę žemesnės grandies klano atstovams Seime, kad nesikištų į ne savo reikalus, nes jie per menki pretenduoti į klano elitą, juo labiau jam nurodinėti ar kažką aiškinti. „Čekučių“ skandalas sukūrė palankią terpę nusimesti atsakomybę už visas Lietuvos bėdas, kurias sukėlė ne kas kitas, o konservatoriai. Jie tokiu būdu bando paslėpti visus klano nusikaltimus po gerokai menkesnę įtaką valstybės nuskurdinimui turinčia netvarkinga savivaldybių finansų valdymo sistema. Taigi, naujam melui, prireikė naujo rūbo, t.y. pseudopriešo ir jį sukūrė – turime „čekučių“ skandalą. Todėl visą I. Šimonytės ir anūko Gabrieliaus Landsbergio kalbėjimą apie Vyriausybės atsistatydinimą ir bandymą perkelti atsakomybę Seimo opozicijai ir Prezidentui, Lietuvos žmonės turėtų vertinti, kaip eilinį konservatorių farsą. Taip pat čia joks Vyriausybės nuovargis ar kažko „perkrovimo“ siekimas, nes Vyriausybės griūtis buvo užprogramuota iš karto, kai tik buvo paskelbtos ministrų pavardės. Ši Vyriausybė nuo pat pradžių aiškiai skleidė žinutę, kad ji paskirta tiesiog tam, kad būtų paskirta, o visus reikalus tvarkys ne ji, o garsiausia Lietuvos šeima – Landsbergiai, aplink kuriuos suburtas ištisas klanas. Todėl klanas dabar skaičiuoja ir bandys dar kartą mobilizuoti, t.y. apgauti rinkėjus, kurių, beje ne maža dalis, tai seniai supratę, nusigręžė. Galų gale visiems laikams reikia konstatuoti, kad šis klanas niekada nesiekė padėti Lietuvai. Kai jo atstovai valdžioje – šalies ekonomika ir žmonės patiria didžiausius smūgius. Jie ilgai lošė ir patriotų korta, kuria bandė išdaužyti ir priešais paversti visus, kurie ne klano dalis. Tačiau dabar visi puikiai mato, kad jų patriotizmo įvaizdis pasibaigė drauge su šeimos, mūsų Tautos stipriausio vertybinio elemento išniekinimu, tradicijų ir lietuvių kalbos eliminavimu iš valstybės gyvenimo, tai pavadinant atgyvena, o tuos, kurie tai puoselėja – „plokščiažemiais“ ir „vatnykais“. Beje „vatnykais“ pavadina ir tuos, kurie turi kompetencijas, mato, ką jie daro ir reikalauja šios valdžios atsakomybės, skaidrumo, racionalumo valdant valstybę, kurie nepatenkinti, kad problemų nesprendimas grindžiamas ir pateisinamas nepateisinamomis priežastimis, kad vaikams daromi prieinamais narkotikai, kad jų tėvams kraunama per didelė finansinė našta ir jie verčiami emigruoti, kad valstybės ekonomika griūva dėl visiškos valdžios nekompetencijos ir t.t. Garsiausias Lietuvos senelis V. Landsbergis anksčiau naudojo kitą žodį tokiems žmonėms – „šunauja“. Kiek dar Lietuvos žmonės leisis žeminami? Klanas nežino, kaip uždirbami pinigai, nemoka jų uždirbti, todėl nevertina dirbančiųjų ir kuriančių darbo vietas. Todėl tikėtis, kad jie kažką sukurs naudingo Lietuvai irgi neverta. Kur dirbo I. Šimonytė? Finansų ministerijoje, o paskui, globojama Dalios Grybauskaitės, paskirta ten, kur visi globojami šildosi – Lietuvos banke? Kokia Gabrieliaus Landsbergio patirtis darbo rinkoje? Po studijų – iš karto į ambasadą Belgijoje, paskui į patarėjus užsienio klausimais Vyriausybėje? Kiti ministrai? Juos gelbėja tik buvimas šalia klano. Aš esu verslininkas ir galiu drąsiai pasakyti, kad joks verslas nepriimtų tokių asmenų, kurie šiandien yra Vyriausybėje, į jokias atsakingas pareigas. Niekas nenori veltėdžių ir tokios nekompetencijos, kuri neša vien nuostolius. O klanas nori gyventi gerai – toliau ryja energetikos sektorių ir skirstosi valstybės bei jos piliečių gerovei skirtus pinigus. Todėl „čekučių“ skandalas dar ir dėl to atrodo kaip akių dūmimas. Valstybėje vyksta kur kas didesni dalykai ir po konservatorių priedanga grobstomi ne tūkstančiai, o milijonai ir niekas jokios atsakomybės už tai neprisiims, kaip ir joks visuomenininkas nekiš ten nosies. Labai viliuosi, kad žmonės viską mato, supranta ir sekančiuose rinkimuose laimės tie, kurie turės politinės valios stabdyti klaną, o drauge su juo ir valstybės grobstymą, nes antros tokios „valdžios“ Lietuva nepakels.