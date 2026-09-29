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Radviliškio GMPT darbuotojai skundžia buvusios vadovybės elgesį: kreipėsi į prokuratūrą

2026-09-29 07:22 / šaltinis: BNS
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2026-09-29 07:22
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Keli Radviliškio Greitosios medicinos pagalbos tarnybos (GMPT) darbuotojai skundžiasi dėl buvusios padalinio vadovybės elgesio, darbo organizavimo ir galimų saugos pažeidimų, o dalį jų skundų tiria teisėsauga, antradienį pranešė naujienų portalas „15min“.

Greitosios medicinos pagalbos automobilis. ELTA / Dainius Labutis

Keli Radviliškio Greitosios medicinos pagalbos tarnybos (GMPT) darbuotojai skundžiasi dėl buvusios padalinio vadovybės elgesio, darbo organizavimo ir galimų saugos pažeidimų, o dalį jų skundų tiria teisėsauga, antradienį pranešė naujienų portalas „15min“.

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Darbuotojai teigia patyrę nuolatinį spaudimą, viešą menkinimą ir galimą psichologinį smurtą, kai kurie esą buvo skatinami palikti darbą. Pasak jų, problemos buvo įvardijamos GMPT centrinei administracijai, tačiau tinkamos reakcijos nesulaukta.

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Prokuratūra tiria Radviliškio GMP darbuotojų skundus prieš buvusią vadovybę

Anot portalo, Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl buvusio Radviliškio padalinio administracijos veiksmų ir bendravimo su darbuotojais, o dalis besikreipusiųjų pripažinti pranešėjais.

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Be kitų dalykų, skunduose keliami klausimai dėl darbo komunikacijos organizavimo, narkotinių ir psichotropinių preparatų laikymo bei apskaitos, greitosios automobilių navigacijos organizavimo, auditorių veiksmų bei vadinamųjų korekcinių mokymų.

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Buvęs Radviliškio padalinio vadovas Justinas Stašys „15min“ teigė, kad atsakymus institucijoms jau pateikė oficialiai ir tyrimo komentuoti negali.

GMPT Teisės ir dokumentų valdymo skyriaus vadovė Jolita Augustinavičienė patvirtino, kad tarnyba informuota apie kontroliuojančių institucijų veiksmus. Pasak jos, nustačius pažeidimus, tarnyba atliks tarnybinį patikrinimą.

J. Stašys šiuo metu eina GMPT Šiaulių filialo Greitosios medicinos pagalbos dispečerinės ir brigadų valdymo skyriaus vadovo pavaduotojo pareigas.

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