Putino propagandos mašinos dalis: kas yra Romanas Babajanas?

Apie Putino parankinius rašo Laisvosios Rusijos forumas spisok-putina.org su tikslu paviešinti Putino režimą remiančius, bendrininkaujančius ir leidžiančius veikti asmenis.

Kas jis, Romanas Babajanas?

Profesinė sritis / oficialios pareigos / biografija: TV laidų vedėjas, Maskvos miesto Dūmos narys.

Romanas Georgijevičius Babajanas (g. 1967 m. Baku) yra pokalbių laidos „Pravo Golosa“ („Teisė balsuoti“) vedėjas, radijo stoties „Govorit Moskva“ („Maskva kalba“) vyriausiasis redaktorius. Gimęs armėnų ir rusų šeimoje, studijavo Azerbaidžano politechnikos institute ir tarnavo sovietų okupacinės armijos kariuomenėje Vengrijoje.

1988 m. persikėlė į Maskvą, kur 1991 m. Maskvos ryšių institute baigė radijo inžinieriaus specialybę. Tais pačiais metais jis pradėjo dirbti inžinieriumi Rusijos radijo techniniame direktorate, priklausančiame valstybiniam žiniasklaidos holdingui VGTRK. 1993 metais jis tapo VGTRK korespondentu. 1994–2000 m. dirbo „Vesti“ naujienų laidoje. Pradžioje buvo korespondentas, vėliau tapo politikos analitiku. 2000 m. R. Babajanas perėjo į Pirmąjį kanalą ir tapo naujienų laidų „Novosti“ ir „Vremya“ politikos analitiku.

2005–2012 m. R. Babajanas dirbo Trečiajame kanale, buvo vyriausiasis laidų „Išvados“ ir „Pagrindinė tema“ redaktorius, o 2008 m. tapo „City“ žinių laidos vedėju. Nuo 2009 m. gruodžio iki dabar jis veda propagandinę pokalbių laidą „Pravo Golosa“, anksčiau Trečiąjame kanale, o po jos uždarymo 2012 m. gruodį – Maskvos vyriausybei priklausančiame kanale „TV Centras“.

2019 m. birželio 24 d. R. Babajanas pradėjo vadovauti radijo stočiai „Govorit Moskva“. 2016 metais R. Babajanas nesėkmingai kandidatavo į Valstybės Dūmą su partija „Teisingoji Rusija“. 2019 m. jis tapo „save išsikėlusiu kandidatu“ į Maskvos miesto Dūmą, su administracine parama iš Maskvos merijos ir partijos „Vieningoji Rusija“. Jo pagrindiniam varžovui iš opozicijos – Dmitrijui Gudkovui – nebuvo leista dalyvauti rinkimuose. R. Babajanas yra kelių propagandinių filmų autorius.

Jis kaltinamas:

Prokremliškos propagandos transliavimu, šmeižikiškais išpuoliais prieš opoziciją.

R. Babajanas, nepaisant jo darbo antriniame televizijos kanale, yra vienas iš pagrindinių Kremliaus propagandistų. Jų vaidmuo – provokuoti konfliktus tarp pokalbių laidų dalyvių, didinti agresijos laipsnį ir demaskuoti Kremliaus politikos priešininkus kaip kvailus, silpnus ir karštakošius žmones. Užuot buvę objektyvūs tarpininkai, propagandistai remiasi tik Kremliaus pozicija.

Tokiose pokalbių laidose dažniausiai dalyvauja jau atrinktas „liberalių opozicionierių“ ir „užsienio ekspertų“ būrys. Tikrieji opozicijos atstovai yra federalinių televizijos kanalų sąrašuose. Prasidėjus trečiajai V. Putino kadencijai, o ypač po Kremliaus ginkluotos agresijos prieš Ukrainą, netikros pokalbių laidos didina visuomenės netoleranciją ir moralinę dezorientaciją. Be to, jos nuvertina politinę diskusiją, sumažindamos ją iki beprasmės kovos per televiziją.

R. Babajanas yra tipiškas šio žanro pavyzdys. Nuo 1990-ųjų pabaigos jis jau buvo sąmokslo teorijų ir autoritarinio valdymo šalininkas. Savo dokumentiniuose filmuose Pirmajam kanalui – „Irakas. Šimtas dienų be Sadamo“ (2003), „Santjagas. Čilė. Po 30 metų“ (2003) ir „Amerikos laisvės formulė“ (2004) – jis išreiškė užuojautą diktatoriams Saddamui Husseinui, Salvadorui Allendei ir Slobodanui Miloševičiui, dalyvavo formuojant viešąją nuomonę, skatinančią stiprinti autoritarizmą Rusijoje.

Jo laida „Chinvalio labirintas“ (2004 m.) netrukus po Rožių revoliucijos Gruzijoje taip pat leido plačiajai visuomenei perteikti Kremliaus požiūrį į konfliktą Gruzijoje ir parengti informacinį pasiteisinimą dėl 2008 m. Rusijos ginkluotos agresijos prieš Gruziją.

Kaip laidų vedėjas, R. Babajanas visada laikosi oficialios Kremliaus propagandos pozicijos, aprėpdamas temas ir išsakydamas nuomonę, kuri šiuo metu naudinga prezidento administracijai. Savo pokalbių laidoje jis nuolat rėkia ant svečių ir netgi įsivelia į muštynes.

R. Babajanas savo politines ambicijas pareiškė ir už pokalbių laidų ribų. 2016 metais jis (nesėkmingai) kandidatavo į Valstybės Dūmą. 2019 metais televizijos kanalo savininkų – Maskvos vyriausybės – dėka jis užsiregistravo kandidatu į Maskvos miesto Dūmą ir buvo išrinktas. Jo pagrindiniam varžovui iš opozicijos apygardoje Dmitrijui Gudkovai nebuvo leista dalyvauti rinkimuose.