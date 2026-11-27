Ikiteisminis tyrimas dėl greitosios medicinos pagalbos (GMP) darbuotojo sužalojimo buvo pradėtas šių metų liepos 7 dieną.
Paramediką sužalojusiam vyrui siūloma taikyti priverstinį gydymą
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 1960 metais gimusį vyrą vežant iš Kauno ligoninės į Kėdainių ligoninę, greitosios pagalbos automobilyje jis sulankstomu peiliu smogė GMP darbuotojui į krūtinę.
Tyrimo metu įtariamajam buvo skirta ambulatorinė teismo psichiatrijos ekspertizė. Ją atlikę specialistai nustatė, kad dėl psichikos sutrikimo vyras nusikalstamos veikos padarymo metu negalėjo suvokti savo veiksmų pavojingumo ir jų valdyti.
Atsižvelgdami į šias aplinkybes, ekspertai rekomendavo jam taikyti priverčiamąsias medicinos priemones – stebėjimą specializuotoje įstaigoje.
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