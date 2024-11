Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl legioneliozės protrūkio Kaune ir Kauno rajone

Tyrimas buvo pradėtas pagal žiniasklaidoje pateiktą informacijos apie 2023 m. balandžio 21 d. – gegužės 2 d. legioneliozės protrūkį Kaune ir Kauno rajone. Kauno apygardos prokuratūra aiškinosi aplinkybes dėl galimo tarnybos pareigų neatlikimo.

Tyrimo duomenimis, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotojai, kurių kompetencijai priskirti analitiniai epidemiologiniai tyrimai, iš 16 minėta liga susirgusių asmenų gyvenamųjų būstų paėmė vandens mėginius ištirti, kurių viename, rastų Legionella bakterijų kiekis viršijo numatytas normas.

Ikiteisminio tyrimo metu surinkus visus reikšmingus duomenis pagrįstam proceso sprendimui priimti, spalio 28 d. Kauno apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės nutarimu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, nenustačius nusikalstamos veikos požymių.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip skelbia prokuratūra, per tyrimą nustatyta, kad vartotojams vanduo buvo tiekiamas be sutrikimų, vandens rezervuarai ir siurblinės prižiūrimi laikantis galiojančių aktų reikalavimų. Nebuvo nustatyta pažeidimų ir daugiabučių namų šilumos punktų priežiūrą atlikusių subjektų veiksmuose. Vis dėl to, dėl legioneliozės protrūkio kilo itin skaudūs padariniai – gyventojų susirgimai, mirtys.

REKLAMA

Tyrimo metu buvo nustatyta, jog vandens tiekimo paslaugos, jo pašildymas buvo vykdomas galiojančių aktų nustatyta tvarka ir jie nebuvo pažeisti, tačiau kilo abejonė dėl kontrolės priemonių pakankamumo siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos saugą.

Šiuo atveju priimtas sprendimas raštu kreiptis į Nacionalinio visuomenės sveikatos centrą, siūlant spręsti ar inicijuoti aptartos paslaugos teikimo kontrolės mechanizmo stiprinimą.

Prokuroro nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui.

ELTA primena, kad 2023 m. gegužę Kaune ir Kauno rajone buvo užregistruoti 22 legioneliozės atvejai, keletas žmonių mirė.