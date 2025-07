Prokuratūra atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Panerių memoriale paliktų plakatų

„Liepos 18 dieną prokuratūra nusprendė atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nenustačius nusikaltimo požymių“, – BNS antradienį sakė Vilniaus apskrities policijos atstovas Tomas Bražėnas.

Kaip skelbė BNS, rinkdami medžiagą pareigūnai susisiekė su premjero patarėjo Tado Vinokuro broliu Sauliumi, prisipažinusiu prisidėjus prie šio įvykio.

REKLAMA

REKLAMA

Medžiaga buvo renkama pagal Baudžiamojo kodekso 284 straipsnį, kuris numato atsakomybę už viešosios tvarkos pažeidimą viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais piktybiškai rodant nepagarbą aplinkiniams, trikdant visuomenės rimtį ar tvarką.

REKLAMA

Liepos pradžioje BNS rašė, kad plakatai su užrašais „Sankcijas Izraeliui“ ir „Never again for anyone #FreePalestine“ (liet. „Daugiau niekada niekam, #LaisvėPalestinai“) memoriale buvo palikti čia apsilankius Izraelio užsienio reikalų ministrui Gideonui Saarui.

Premjero patarėjo T. Vinokuro brolis S. Vinokuras vėliau socialiniame tinkle pripažino „su keletu žydų“ Panerių memoriale nuėmęs Izraelio vadovų paliktas juosteles ir padėjęs šios šalies politiką dėl karo Gazos Ruože kritikuojančius plakatus.

Apie memoriale atsiradusius plakatus socialiniame tinkle „X“ paskelbė Izraelio ambasadorė Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein (Hadas Vinberg Silverstein) bei užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, pasmerkę tokį elgesį.