Profsąjunga – už didesnes garantijas žmonėms, pasitelkiamiems valdyti krizes

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės Ingos Ruginienės teigimu, pertrauka reikalinga „pastraipsniui“ peržiūrėti, ką reikia koreguoti, nes dabartinis Vidaus reikalų ministerijos parengtas variantas nepalankus nestatutiniams darbuotojams.

„Kad neįstrigtų įstatymas ir kad būtų visiems juo patogu naudotis, darom pertrauką“, – tarybos posėdyje antradienį pasiūlė I. Ruginienė.

Jos teigimu, žmonėms, iš jų darbo vietų perkeltiems atlikti kitus darbus, nustos galioti Darbo kodeksas.

„Darbuotojas bus perkeliamas iki metų laikotarpiui. Reikšmingai bus pablogintos darbo sąlygos: jiems tektų dirbti ne 48 valandas per savaitę, o 67 valandas. Per parą truksiančius budėjimus nenumatytos pertraukos. Taip pat jie dirbs nenormuotus viršvalandžius. Darbas be poilsio susijęs su darbuotojo sveikata. Padaugės mirčių darbo vietoje, atsiras tokių darbuotojų, kurie negalės dirbti, nes pervargs ir tai kenks jų sveikatai, jie nebesusitvarkys su darbu“, – teigė Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė sakė, kad darbuotojams už jų darbą pasitelkus turi būti mokama dukart daugiau ir suteikiamos bent penkios dienos sveikatos atstatymui.

Vidaus reikalų viceministras Vitalijus Dmitrijevas aiškino, kad yra du pasitelkimų atvejai: vienas, kai pasitelkiami tam tikrų kompetencijų specialistai, kurių reikia krizę valdyti tada, kai jos dar nėra, o kitas, kai reikia likviduoti krizės padarinius.

Jis pabrėžė, kad pasitelkti statutiniai darbuotojai „ateitų su visomis garantijomis“: „Pareigūnams už darbą kenksmingomis sąlygomis išliks visos garantijos“.

Tačiau I. Ruginienė pabrėžė, kad pasitelkiami būtų ir pagal Darbo kodeksą dirbantys žmonės.

Pasitelkiamų žmonių darbo sąlygos neeiliniame Trišalės tarybos posėdyje svarstytos, nes anksčiau jos nebuvo derintos su socialiniais partneriais, nors tiesiogiai liečia darbuotojų darbo sąlygas ir riboja jų socialines garantijas.

Dėl paskutinių susitarimų įstatymo rengėjai su socialiniais partneriais susitiks ketvirtadienį, kai vėl bus rengiamas Trišalės tarybos posėdis.

Naujos redakcijos Civilinės saugos įstatymo projektas Seime jau svarstomas, jam pritarė komitetai.

Pakeitimai numato, kad prireikus specialių žinių Nacionalinis krizių valdymo centras galės laikinai, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams, pasitelkti kompetentingų valstybės institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojų ar darbuotojų, profesinės karo tarnybos karių ir žvalgybos pareigūnų.