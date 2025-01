Probacijos tarnyba dėl nepilnamečių tvirkinimo teisiamam Ulvidui prašo skirti areštą

„Buvo svarstytas Probacijos teikimas, posėdis įvyko ir dabar teismas yra išėjęs priimti procesinio sprendimo, kurį skelbs sausio 28 dieną“, – Eltai teigė Kauno apylinkės teismo atstovė Rugilė Gerdvilienė.

Kaip anksčiau pranešė Kauno apylinkės teismas, A. Ulvidas Varšuvos Šrodmiešcie apylinkės teismo 2022 m. gruodžio 20 d. nuosprendžiu buvo nuteistas dėl Lenkijoje įvykdytų vagysčių.

Kauno apylinkės teismas, išnagrinėjęs Teisingumo ministerijos teikimą dėl nuosprendžio pripažinimo ir vykdymo, praėjusių metų birželio 18 d. nutarė pripažinti ir vykdyti Lietuvoje minėto Lenkijos teismo nuosprendį dėl A. Ulvido.

Nuteistajam A. Ulvidui Lenkijos teismo paskirta 10 mėnesių laisvės apribojimo bausmė suderinta su Lietuvos teisės aktais ir palikta paskirta galutinė 10 mėnesių laisvės apribojimo bausmė. Vyrui vietoje intensyvios priežiūros nustatyta pareiga per visą bausmės laikotarpį neatlygintinai išdirbti 30 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Be to, nuteistasis įpareigotas per visą bausmės laikotarpį atlyginti nusikalstama veika padarytą turtinę žalą – 304,37 eurus.

Kaip nurodyta Probacijos tarnybos teikime teismui, nuteistajam A. Ulvidui buvo išsiųstas šaukimas atvykti į tarnybą, tačiau jis neatvyko, su pareigūnais nesusisiekė, gyvenamojoje vietoje nebuvo rastas.

„Su nuteistuoju susisiekus telefonu, jis buvo informuotas apie tarnyboje gautą vykdyti teismo procesinį sprendimą, kuriuo jam paskirta laisvės apribojimo bausmė, tačiau nuteistasis nurodė, kad į Probacijos tarnybą neatvyks“, – nurodė Kauno apylinkės teismas.

Kaip teigiama teismo pranešime, kadangi A. Ulvidas su Probacijos tarnyba nebendrauja ir nebendradarbiauja, tarnyba nutarė kreiptis į teismą dėl laisvės apribojimo bausmės pakeitimo į arešto bausmę.

Pernai paleistas į laisvę

ELTA primena, kad praėjusių metų gruodį Kauno apylinkės teismas dėl nepilnamečių tvirkinimo teisiamą A. Ulvidą nutarė paleisti į laisvę. Teismas sušvelnino vyrui taikomas kardomąsias priemones – A. Ulvidas turės pusmetį dėvėti apykoję, jam skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, taip pat uždrausta lankytis prie ugdymo įstaigų, kur yra nepilnamečių asmenų.

Pagal teismo nutartį, A. Ulvidas gyvenamojoje vietoje privalo būti nuo 13 val. iki 9 val. ryto, kitomis valandomis vyrui leista išvykti iš gyvenamosios vietos asmeniniais reikalais, pavyzdžiui, pas medikus.

Teismas kartu nutarė iš A. Ulvido paimti asmens dokumentus.

Kauno apylinkės teismas nagrinėja keturias baudžiamąsias bylas, kuriose A. Ulvidas kaltinamas seksualinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis. Ketvirtoji byla buvo perduota praėjusių metų balandį. Joje A. Ulvidas kaltinamas dėl jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo.

Šioje byloje nukentėjusiaisiais įvardinami 3 asmenys.

Vienoje iš baudžiamųjų bylų, kurioje A. Ulvidas kaltinamas jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimu, nukentėjusiais pripažinti 25 asmenys.

A. Ulvidas buvo pabėgęs iš Lietuvos, tačiau pernai, birželį, sulaikytas Danijoje. Vyras dėl nepilnamečių tvirkinimo buvo teistas anksčiau.