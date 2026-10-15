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Premjeras Sinkevičius: opozicijos siekis susitarti dėl skolos lubų būtų anomalija ES kontekste

2026-10-15 13:10 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-15 13:10
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Grupei opozicinių konservatorių ir liberalų siūlant įvesti valdžios sektoriaus skolos ribą, premjeras Mindaugas Sinkevičius tokią idėją kritikuoja, tačiau teigia, kad toks politinis susitarimas galimas su sąlyga, jeigu lubos būtų įvestos ir deficitui, ir viešojo sektoriaus išlaidoms.

Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis (ELTA nuotr.)

Grupei opozicinių konservatorių ir liberalų siūlant įvesti valdžios sektoriaus skolos ribą, premjeras Mindaugas Sinkevičius tokią idėją kritikuoja, tačiau teigia, kad toks politinis susitarimas galimas su sąlyga, jeigu lubos būtų įvestos ir deficitui, ir viešojo sektoriaus išlaidoms.

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„Reiktų kalbėti plačiau – ne tik apie valstybės skolos dydį procentine išraiška, bet ir apie deficitą, viešojo sektoriaus išlaidų metinį augimą – tris parametrus. Tada būtų galima, aišku, kalbėtis (apie skolos ribos nustatymą – BNS), bet, kaip suprantu, toks siūlymas greičiausiai, spėčiau, būtų anomalija Europos Sąjungos kontekste. Nežinau kitų šalių, kurios dėl to susitaria ir nežinau, ar tai būtų labai tvaru“, – ketvirtadienį Seime per Vyriausybės valandą teigė premjeras.

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Liberalai ir konservatoriai šią savaitę įregistravo Fiskalinės valdysenos įstatymo pataisas, numatančias, kad valstybės skola negalėtų viršyti 45 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

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„Jau dabar virš milijardo (eurų – BNS) aptarnavimui skiriame, 2030 metais jau ir du milijardai eurų gali būti“, – teigė konservatorius Mindaugas Lingė, premjero klausdamas nuomonės apie partijų susitarimą dėl valstybės skolos nedidinimo.

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„Susitarimų galima daug turėti, svarbu jų laikytis. Puikiai žinote susitarimus iš praeities“, – atsakė premjeras.

Anot jo, opozicijos siūlymas inicijuoti susitarimą dėl valstybės skolos ribos „būtų naujas žanras“.

„Opozicija pasiūlo susitarimą, kad valdantieji turėtų supančiojimus fiskalinius, būtų apribotos galimybės manevro laisvei, – teigė M. Sinkevičius. – Nežinome, kokios ateityje gali ištikti valstybę krizės.“ 

Jis priminė, kad partijų pažadas didinti švietimo sistemos darbuotojų algas iš dalies „generuoja dabartinį deficito dydį“.

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