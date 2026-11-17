Iš anksto rinkėjai galės balsuoti nuo 7 val. iki 20 val. Ignalinos rajono savivaldybės pastate (Ateities g. 23, Ignalina), Visagino savivaldybės pastate (Parko g. 14, Visaginas) ir Zarasų rajono savivaldybės pastate (Sėlių a. 22, Zarasai), pranešė Vyriausioji rinkimų komisija.
Išankstinis balsavimas vyks iki trečiadienio imtinai, vėliau bus balsuojama sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos įstaigose, po to – ir namuose.
Pagrindinė rinkimų diena – sekmadienis, lapkričio 22-oji.
Antrajame rinkimų ture varžysis du daugiausiai balsų per pirmąjį balsavimą surinkę kandidatai Gintautas Kindurys, iškeltas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, bei Liberalų sąjūdžio iškelta Mėta. Jie atitinkamai gavo 20,95 proc. ir 17,16 proc. balsų.
Seimo nariu bus išrinktas daugiausiai rinkėjų balsų antrajame rinkimų ture gavęs kandidatas.
Kaip rašė BNS, pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje rengiami gegužę mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui.
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