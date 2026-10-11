Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija sulaikė už smurtą nuteistą verslininką Artūrą Daikerį: atsidurs už grotų

2026-10-11 14:35 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-11 14:35
Pridėkite kaip šaltinį Google

Policija sulaikė kalėti už smurtą nuteistą verslininką Artūrą Daikerį, dabar jis pateks į vieną iš šalies kalėjimų, kuriame nuteistieji atlieka realias laisvės atėmimo bausmes.

Artūras Daikeris (nuotr. BNS), Policija. ELTA / Dainius Labutis

Policija sulaikė kalėti už smurtą nuteistą verslininką Artūrą Daikerį, dabar jis pateks į vieną iš šalies kalėjimų, kuriame nuteistieji atlieka realias laisvės atėmimo bausmes.

REKLAMA
2
REKLAMA
REKLAMA

„2026 m. rugsėjo 29 d. teismo patvarkymu dėl nuosprendžio vykdymo nuspręsta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2026 m. gegužės 5 d. nuosprendį pateikti vykdyti Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Teismas gavo pranešimą iš policijos komisariato, kad Artūras Daikeris spalio 7 d. buvo sulaikytas nuosprendžiui vykdyti“, – Eltą informavo Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Giedrius Janonis.

REKLAMA

Rugsėjį Vilniaus apygardos teismas atmetė nuteistojo skundą ir nuosprendis turėjo būti vykdomas.

Nuolat įvairius nusikaltimus vykdančiam turtingam verslininkui A. Daikeriui Vilniaus miesto apylinkės teismas gegužę skyrė realų laisvės atėmimą 1 metams ir 2 mėnesiams.

Jis pripažintas kaltu dėl keturių smurtinių nusikaltimų artimoje aplinkoje – būdamas neblaivus, vyras smurtavo prieš sutuoktinę: smūgiavo į jos galvą, veidą, spardė, suduodavo, smurtavo naudodamas rankinę, kitus daiktus. Įvykio metu žinomam vyrui buvo nustatytas sunkus girtumas – 2,93 promilės alkoholio.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl paskelbto griežto nuosprendžio skundą parašęs A. Daikerio advokatas teigė, kad jo klientas niekada nesiekė išvengti baudžiamosios atsakomybės, tačiau kategoriškai nesutinkama su paskirtos bausmės rūšimi bei jos dydžiu. Gynėjas prašė švelnesnės bausmės verslininkui.

Teismas: reikia apsaugoti visuomenę nuo pavojingo elgesio

Tačiau skundą peržiūrėjęs Vilniaus apygardos teismas nusprendė, kad nuteistajam skirta teisinga bausmė, ji yra proporcinga nuteistojo asmenybei ir padarytų nusikalstamų veikų pavojingumui, nėra aiškiai per griežta, todėl nėra pagrindo ją keisti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Neteisėtas elgesys pasižymi pasikartojančiu ir sisteminiu pobūdžiu. Ankstesni teistumai bei administracinės nuobaudos nepasiekė savo tikslų – neskatino nuteistojo laikytis įstatymų ir nepakeitė jo gyvenimo būdo teisėta linkme. Priešingai, ši kriminalinė patirtis rodo didėjantį abejingumą teisės normoms ir valstybės taikomoms poveikio priemonėms, o tai leidžia daryti išvadą, kad nuteistasis nėra linkęs koreguoti savo elgesio“, – paskelbė Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija.

REKLAMA

Ji mano, kad bausmės vykdymo atidėjimas gali sukurti nuteistajam įsivaizduojamą nebaudžiamumo jausmą, neturėti jokios teigiamos įtakos jo veiksmams ir pasirinktam gyvenimo būdui keisti, dėl to ateityje jis gali toliau daryti tiek nusikalstamas veikas, tiek administracinius nusižengimus, jų nevertindamas kritiškai. 

REKLAMA

„Todėl, siekiant apsaugoti visuomenę nuo pavojingo nuteistojo elgesio ir užkirsti kelią galimoms naujoms nusikalstamoms veikoms, tik reali laisvės atėmimo bausmė atitiks bausmės tikslus ir įgyvendins teisingumo principą“, – paskelbė teisėjai Arūnas Bartkus, Ieva Gavelytė-Kalytienė ir Nijolė Žimkienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Byloje yra nemažai duomenų apie kitus A. Daikerio pažeidimus – būdamas neblaivus (nustatytas 2,40 promilių girtumas), vairavo elektrinį paspirtuką, gyvenamojoje vietoje neblaivus konfliktavo su kaimyne. Be to, skrydžio metu lėktuve vartojo savo alkoholinius gėrimus bei nevykdė lėktuvo įgulos reikalavimų, tada jam buvo nustatytas 2,43 promilių girtumas. 

REKLAMA

Anksčiau teismai pasigailėdavo

Vilniaus miesto apylinkės teismas anksčiau šiam vilniečiui buvo skyręs laisvės atėmimo bausmę kitoje byloje – vyras keturis kartus vairavo neblaivus. Tačiau bylą pagal nuteistojo skundą vėliau peržiūrėjęs Vilniaus apygardos teismas tada realią laisvės atėmimo bausmę panaikino ir ją atidėjo.

REKLAMA

Bylos duomenimis, A. Daikeris prieš sutuoktinę smurtavo 2025 m. kovą, du kartus tų metų liepos mėnesį ir šiemet sausio 20 d. – praėjus vos savaitei, kai Vilniaus apygardos teismas nusprendė jo neįkalinti už vairavimą išgėrus, o atidėti laisvės atėmimo bausmę. 

Vilniaus apygardos teismas sausio 14 dieną paskelbė, kad švelnina bausmę verslininkui, bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu įpareigoja dalyvauti elgesio pataisos (alkoholizmo prevencijos) programoje, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Tačiau paaiškėjo, kad praėjus vos savaitei, vyras smurtavo prieš sutuoktinę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Už vairavimą išgėrus keturis kartus nuteistam A. Daikeriui buvo pavykę išvengti įkalinimo kitoje byloje, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) nepriėmė prokuroro skundo, kuriuo buvo siekiama, kad daug kartų įstatymus pažeidusiam verslininkui būtų palikta galioti laisvės atėmimo bausmė.

REKLAMA

LAT teisėjų Atrankos kolegija paskelbė, kad prokuroro skundas neatitinka įstatymams keliamų reikalavimų.

ELTA rašė, kad balandžio mėnesį verslininkui buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo. Vėliau jis buvo perkvalifikuotas į nesunkų sveikatos sutrikdymą. Šis tyrimas taip pat susijęs su smurtu prieš sutuoktinę.

REKLAMA

Prokuratūra kreipėsi į teismą į A. Daikerio suėmimo, tačiau dviejų instancijų teismai nusprendė, kad vyras toliau gali būti laisvėje su apykoje.

Už smurtinius nusikaltimus vilnietis buvo teistas ir 2016 m.

2023 m. buvo teistas už viešosios tvarkos pažeidimą, įvykis taip pat buvo susijęs su fizinio smurto naudojimu.

REKLAMA
REKLAMA

Pagautas neblaivus prie vairo 

LAT 2023 m. rugsėjį nusprendė, kad A. Daikeris padarė du nusikaltimus, vairuodamas tą patį automobilį „Audi Q8“: 2020 m. rugpjūčio 13 d. jis vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, o 2020 m. rugsėjo 6 d. jam buvo nustatytas 1,97 promilės girtumas. 

Kasaciniu skundu nuteistasis ir jo gynėjas nesutiko su asmens nuteisimu ir su apeliacinės instancijos teismo sprendimu konfiskuoti dvi automobilio vertes atitinkančią pinigų sumą – 102 820 eurų. LAT teisėjų kolegija skundą atmetė. 

Praėjus tam tikram laikui po aukščiau minėtų atvejų A. Daikeris vėl įkliuvo prie vairo neblaivus – 2024 m. spalio 25-osios vakarą Vilniuje prie namų Lizdeikos gatvėje.

Budrus kaimynas policijai pranešė, kad A. Daikeris vairavo neblaivus. Neblaivus vairuotojas buvo apipurkštas ašarinėmis dujomis ir neįleistas į namus, kol atvyko policija. Atvykę pareigūnai A. Daikeriui nustatė 1,8 promilės girtumą.

A. Daikeris vadovavo Varėnoje veikiančiai uogų, grybų ir vaisių supirkimu, jų šaldymu užsiimančiai įmonei „Adex LT“. Teisme jis nurodė, kad šioje įmonėje dirba konsultantu.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų