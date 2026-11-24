Policijos duomenimis, nepilnametis apie 11 val. išėjo iš Skaisterių kaimo, Skaisterių 2-osios gatvės, būdamas su seneliais. Jo buvimo vieta šiuo metu nežinoma.
Dingusysis yra apie 180 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, šviesiai rudų plaukų. Jis turi akių problemų, yra prisimerkęs. Išeidamas vilkėjo juodą striukę, šviesiai pilką džemperį su gobtuvu, juodas sportines kelnes ir juodus batus.
Asmenys, galintys suteikti informacijos apie nepilnamečio buvimo vietą, prašomi skambinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojui telefonu +370 700 56191 arba skubios pagalbos numeriu 112.
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