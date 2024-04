Policiją pasiekė 5-oko tėvų skundas dėl įvykio Vilniaus mokykloje: mokytojas tampė ir pravardžiavo

Daugiau apie tai – TV3 žiniose.

Vienuolikmetis ukrainietis iki šiol jaučiasi blogai po to, kai jį, kaip sako penktokas, nuskriaudė privačios Vilniaus mokyklos lietuvių kalbos mokytojas.

„Jis mane paėmė už peties, per kėdes, per mano kaimyną, aš sėdėjau prie lango, jis mane per palangę žemyn metė, buvo smūgis, aš trenkiausi kaklu į kėdę mentėmis, paskui kaklu į žemę ir paskui pakaušiu. Jis mane per visą klasę pratempė“, – pasakoja penktokas.

REKLAMA

REKLAMA

O tada ištempė iš klasės. Berniukas pasakoja, kad viskas prasidėjo nuo nedidelio konflikto.

„Jis supyko, nes davė naują temą, pusė klasės nežinojo, jis prikibo prie manęs, nes nežinojau naujos temos, pasakė išeiti iš klasės, aš norėjau žinoti priežastį. Aš paklausiau, kodėl. Jis liepė išeiti ši klasės, paklausiau, kodėl. Jis priėjo iš nugaros, numetė nuo kėdės, ir žemyn nugara nutempė. Skaudėjo“, – tikina berniukas.

REKLAMA

Šeima kreipėsi į policiją

Berniukui nespėjus pareiti namo iš auklėtojos atskriejo elektroninis laiškas jo mamai: „Lietuvių kalbos mokytojas Algirdas, anot vaikų, juos įžeidinėjo ir vieną berniuką, kai jis norėjo pakelti tušinuką nuo grindų, mokytojas jį pagriebė už rankos ir tempė per grindis! Anot visos klasės, tai ne pirmas kartas. Vaikai nenori eiti į jo pamoką.“

Perskaičius tokį laišką penktoko mama skubiai paskambino sūnui ir išgirdo istoriją.

„Įtariu, kad kažkas rimto nutiko, jei mokytoja parašė. Ten parašyta vieną berniuką. Net neįtariau, kad tai apie mano sūnų. Patempė jį, jis nukrito nuo kėdės, tempė per grindis ir išvarė už durų. Išstūmė. Dar pasakė jam, sūnus gerai neatsimena, mudakas ar mudyla. Sūnus nuėjo namo, jam pasidarė blogai“, – teigia penktoko mama Yuliya Krasilova.

REKLAMA

REKLAMA

Šeima pirmiausia kreipėsi į medikus, o vėliau į policiją.

„Buvo gautas pranešimas, kad vienoje iš Vilniuje esančių mokyklų mokytojas, 52 metų, galimai smurtavo prieš tos mokyklos mokinį, 11 metų berniuką, dėl šio incidento mokinys kreipėsi į medikus, o policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą aiškinantis įvykio aplinkybes“, – teigia Vilniaus policijos atstovė Julija Samorokovskaja.

Berniukas sako, kad mokytojas jį skriaudžia ne pirmą kartą.

„Nukrito tušinukas, susitrenkiau galvą, nes vietos mažai buvo, tai jis sako: jūs seniausiai taip susitrenkėte, todėl toks bukas. Girdėjau, kaip jis ant kitų rėkia, girdėjau sakė, jūs tokie buki, debilai“, – tikina penktokas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Mokykla skundžiasi ne tik moksleiviai

Mokyklos direktorė dėl penktoko kaltinimų pradėjo tyrimą, bet mokytojo versijos sako dar neišklausiusi.

„Nėra nei patvirtinta, nei paneigta, šiuo metu vyksta tyrimas, yra paprašyta mokytojo paaiškinti, kokia tai buvo situacija ir mes laukiam to paaiškinimo“, – sako mokyklos direktorė Margarita Pilkauskaitė.

Apie smurtu kaltinamą mokytoją direktorė atsiliepia gerai – mokytoją apibūdino kaip ramaus būdo. Ar paliks dirbti mokytoją, jei paaiškės, kad jis kaltas, direktorė vengė atsakyti.

Nukentėjusio penktoko mama pasakoja, kad mokykloje seniai ne viskas gerai – ji turi finansinių bėdų. Iš pradžių ukrainiečiams ten mokslas buvo nemokamas, išlaidas dengė valstybė, tačiau šiemet vadovybė paprašė tėvų papildomai susimokėti 200 eurų. Ir mokytojų trūksta.

REKLAMA

„Tai anglų kalbos mokytojo, tai matematikos, tai informatikos mokytojas moko matematikos“, – pasakoja Y. Krasilova.

Darbo inspekcija gavo ne vieną skundą dėl šioje mokykloje vėluojančių mokytojų algų.

„2023 metais esame gavę trijų darbuotojų skundus dėl laiku neišmokamo darbo užmokesčio, esame atlikę įmonės patikrinimą, skundai pasitvirtino“, – tikina Vilniaus darbo inspekcijos vadovas Ramūnas Rakauskas.

Kai kurios algos vėlavo ne vieną mėnesį. Ukrainietė nutarė sūnaus į šią privačią mokyklą nebeleisti, direktorė sako, jog tikisi, kad berniukas liks mokytis.

Daugiau apie tai – aukščiau esančiame vaizdo įraše.