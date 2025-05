Policija nubaudė 22 nepilnamečius ir 10 tėvų: siunčia žinią visiems

Kaip feisbuke skelbia Plungės rajono policijos bendruomenės pareigūnai, baigtas tirti atgarsį visuomenėje sukėlęs įvykis, kai nepilnamečiai asmenys, įsibraudavo į įvairių pastatų bei strateginių valstybės objektų teritorijas ir laipiodavo ten esančiais, neretai avarinės būklės, statiniais.

„Tyrimo metu nustatyti 22 nepilnamečiai asmenys, kuriems taikyta administracinė atsakomybė. Taip pat dėl tėvų valdžios nepanaudojimo nubausti 10 nepilnamečių asmenų tėvų“, – nurodo policija.

Pareigūnai primena aktyviai stebintys socialinėje ir viešojoje erdvėje pasirodančią informaciją apie galimus pažeidimus ir nedelsiant į ją reaguoja.

„Pastebėjus nepilnamečių nesaugų ar destruktyvų elgesį ar darant teisės pažeidimus, prašome pranešti trumpuoju pagalbos numeriu 112“, – ragina policija.

Socialiniuose tinkluose – šiurpą keliantys vaizdai

Internete paplito vaizdo įrašai, kaip jauni asmenys, dažnai nepilnamečiai, braunasi į įvairių pastatų teritorijas, laipioja ant stogų, aukštų bokštų ir kt. Policijos pareigūnai įspėja, kad tokia pramoga yra pavojinga, ypač nepilnamečiams asmenims.

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojas pasidalino įrašu, kuriame matyti, kaip keli asmenys bando patekti į bendrovės „Žemaitijos grūdai“ teritoriją. Neatpažinti asmenys lipa per tvorą, vėliau atsiduria ant bendrovės pastato stogo. Viską jie filmuoja, o vėliau šiuo ir kitais panašiais įrašais dalinasi socialiniuose tinkluose.

„Agrokoncerno grupės“, kuriai priklauso „Žemaitijos grūdai“, atstovė teigė, kad toks atvejis fiksuotas pirmą kartą.

„Įvykis, kai pašaliniai asmenys per tam neskirtas vietas patenka į įmonės teritoriją, buvo pirmasis – iki šiol su tokiu elgesiu neteko susidurti“, – komentavo „Agrokoncerno grupės“ marketingo ir komunikacijos vadovė Viktorija Žižiūnienė.

Ji nurodė, kad į teritoriją patekę asmenys buvo paaugliai. Incidentas įvyko šių metų vasario 17 d.

Po incidento bendrovė ėmėsi papildomų saugumo priemonių.

„Įmonę aptarnaujanti saugos tarnyba praplėtė stebėjimo zonas, taip pat buvo įrengtos papildomos kliūtys ant tvoros, patrumpinti priešgaisriniai laiptai, užkabinti papildomi draudžiamieji ženklai“, – vardijo V. Žižiūnienė.

„Siekiame užtikrinti, kad tokie įvykiai ateityje nesikartotų“, – pridūrė ji.

Apie įvykį buvo pranešta Plungės policijai, kuri ėmėsi tyrimo.

„Policijos pareigūnai ragina žmones visada pagalvoti apie savo ir šalia esančių asmenų saugumą, apie tai ir būtinybę kritiškai vertinti internete randamą informaciją, pasikalbėti su savo vaikais“, – perspėjo Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK).

Rizikuoja gyvybe

Prie paviešinto vaizdo įrašo ir dar kelių panašių uždėta grotažymė #urbex. Urbex – tai angliškas terminas, kuriuo apibūdinamas hobis, kai tyrinėjami miestų pastatai, apleistos vietovės ir kt.

Beveik dešimtmetį urbex užsiimantis Lukas teigė, kad ši pramoga turi įvairių atšakų, tačiau patyrę jos atstovai savo sveikata ir gyvybe nerizikuoja.

„Kas urbex‘e yra ilgą laiką, taip, kaip tie jaunuoliai vaizdo įrašuose, tikrai nerizikuoja“, – sakė Lukas.

Kartais urbex tapatinamas su vandalizmu, tačiau tikrasis šios pramogos tikslas, kaip ir užkoduota jos pavadinime, – ne kenkti, o tyrinėti.

„Urbex bendruomenė turi motyvą, anglišką posakį „take nothing but pictures, leave nothing but footprints“ (liet. nedaryk nieko, tik nuotraukas, nepalik nieko, tik pėdsakus)“, – pasakojo Lukas.

„Kai aš prieš nepilną dešimtmetį pradėjau užsiimti šiuo hobiu, tikrai niekas nelipdavo į telekomunikacijų bokštus, nedarydavo nieko nelegaliai. Apleistuose pastatuose nebūdavo jokių ženklinimų, kad tai yra privati teritorija, kad eiti draudžiama, galbūt todėl nelabai kas tuo metu kreipdavo dėmesį“, – dėstė pašnekovas.

Bene daugiausiai rizikų kyla sveikatai, o pramogaujant neatsakingai – ir gyvybei.

„Šitą veiklą priskirčiau kaip labai rizikingą, nes tikrai yra rizikuojama sveikata, ypač kalbat apie roofing‘ą. Urbex atšaka yra roofingas, kai lipama į bokštus, ant stogų. Bet jeigu nėra užsiimama tokiais ekstremaliais dalykais, viskas vyksta ant žemės, tyrinėjamas pastatas yra neseniai apleistas, o konstrukcijos geros būklės, tiek daug pavojų tikrai nėra“, – sakė Lukas.

Didelė socialinių tinklų įtaka

Iš vaizdo įrašo matyti, kad paaugliai Plungėje bandė užsiimti būtent roofingu, tačiau tai darė be apsaugų, papildomos įrangos. Tokia veikla, anot Luko, gali turėti labai skaudžių pasekmių.

„Aš pats šiuo metu dirbu su aukštalipių įranga ir puikiai žinau, kokios būna pasekmės, jeigu tai darome be įrangos. Gali tikrai labai skaudžiai pasibaigti“, – pabrėžė pašnekovas.

„Įranga tikrai kainuoja, bet kas tuo užsiima, tikrai investuoja. Ne taip, kaip šie vaikai“, – pridūrė jis, akcentuodamas, kad patyrę urbex bendruomenės nariai į savo ratą įtraukia suaugusius asmenis, žinančius savo galimybes ir ribas.

Lukas pastebėjo, kad žmonių susidomėjimas urbex auga kartu su socialinių tinklų įtaka. Labai tikėtina, kad ir paaugliai Plungėje nusprendė prasibrauti ant „Žemaitijos grūdų“ stogo ne tyrėjino tikslais, o noru susirinkti patiktukų.

„Manau, ir šie vaikai prisižiūrėjo užsieniečių „YouTube“ filmukų, kur ekstremalai lipa į bokštus, ir galvojo: noriu atkartoti, gauti peržiūriu. Seniau taip nebuvo, nes nebuvo taip reiškiamasi socialiniuose tinkluose. Kuo toliau, tuo labiau pastebiu, kad einama link išpopuliarėjimo, o kai kurie iš to netgi pinigus uždirba“, – pasakojo Lukas.