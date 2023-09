Pokyčiai dėl slaugos: atsakė pacientams, kiek užtruks ir kiek kainuos

„Siekiant didinti ambulatorinių slaugos namuose paslaugų kokybę ir apimtis, buvo išplėsta slaugos paslaugas namuose teikiančių specialistų komanda – dabar ją sudaro slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas. Artimiausiu metu planuojama komandą papildyti ergoterapeutu. Iki 2020 m. slaugos paslaugą galėjo teikti su šeimos gydytoju dirbantis slaugytojas“, – pranešime spaudai sakė SAM Asmens sveikatos departamento Slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus vedėja Ilona Šakienė.

Taip pat buvo padidinta iš PSDF kompensuojamų paslaugų apimtis bei slaugos namuose gavėjų skaičius. 2020 m. paslauga pasinaudojo 40 000 asmenų, o 2022 m. jos gavėjų skaičius padidėjo iki 50 500. Įgyvendinti pokyčiai padės sunkumų patiriantiems gyventojams ilgiau gyventi savarankiškai ir išvengti galimo ligų paūmėjimo, palengvins jų priežiūra besirūpinančių artimųjų kasdienybę. Lietuvoje teikiamos trijų rūšių slaugos paslaugos

Slaugos paslaugos yra teikiamos pacientams, kurių sveikatos būklė reikalauja nuolatinės sveikatos priežiūros specialisto – slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo – pagalbos. „Tai nustatoma pagal specialų klausimyną vertinant tokių paslaugų poreikį konkrečiu atveju. Slaugą gali gauti bet kokio amžiaus asmuo, kuriam nustatytas toks poreikis“, – sakė SAM atstovė Ilona Šakienė.

Siūlys kelių rūšių paslaugas

Slaugos paslaugų poreikį turintiems pacientams sveikatos priežiūros sistema gali pasiūlyti kelių rūšių paslaugas: palaikomojo gydymo ir slaugos, ambulatorinės slaugos namuose ir paliatyviosios slaugos.

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikiamos žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis ir neįgaliesiems, kuriems nustatyta diagnozė nereikalauja aktyvaus gydymo, nebereikia atlikti papildomų tyrimų. Taip pat tais atvejais, kai nėra galimybės būtinų slaugos paslaugų suteikti paciento namuose. Siuntimą palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms namuose išrašo gydantis gydytojas.

Kitos rūšies – ambulatorinės slaugos namuose – paslaugas pacientų namuose teikia sveikatos priežiūros specialistų komanda, kurią sudaro slaugytojas, slaugytojo padėjėjas ir kineziterapeutas. Šių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai gyventi bendruomenėje. Tokiu būdu siekiama išsaugoti asmens savarankiškumą, apsaugoti nuo ligos paūmėjimo ar esamų simptomų progresavimo. Siuntimą ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose išrašo paciento šeimos gydytojas.

Paliatyvioji pagalba – tai slaugos paslaugos pacientams, kamuojamiems nepagydomų progresuojančių ligų. Jos yra skirtos paciento ir jo artimųjų gyvenimo kokybei gerinti, fizinėms ir psichologinėms kančioms palengvinti, padėti spręsti kitas psichosocialines ir dvasines problemas. Paliatyviosios pagalbos paslaugos gali būti teikiamos paciento namuose, stacionare arba dienos stacionare. Siuntimą paliatyviosios pagalbos paslaugoms gauti išrašo gydantis gydytojas.

I. Šakienės teigimu, slaugos paslaugos teikiamos tol, kol pacientui reikia nuolatinės sveikatos priežiūros specialisto priežiūros. Jeigu, įvertinus asmens sveikatos būklę ir slaugos poreikį, nustatoma, kad intensyvių sveikatos priežiūros specialistų paslaugų nereikia, pacientui vietoje palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų stacionare gali būti teikiamos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose.

Dažniausiai pacientams kylantys klausimai: kiek užtruks ir kiek kainuos?

I. Šakienės teigimu, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo pradžia priklauso nuo paciento sveikatos būklės sudėtingumo (dažniausiai teikiama pirmenybė pacientams po aktyviojo gydymo paslaugų) ir paslaugas teikiančios sveikatos priežiūros įstaigos užimtumo. Kol laukiama palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų, visuomet yra galimybė gauti ambulatorines paslaugas namuose.

Kreipiantis dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose, slaugos paslaugų poreikis įvertinamas iš karto, išduodamas siuntimas joms gauti. Ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikia pirminės sveikatos priežiūros įstaigos padalinys arba kita įstaiga, su kuria sudaryta sutartis. Jeigu pacientui suteikiama slauga namuose, per 1–5 darbo dienas pirmą kartą apsilanko slaugytojas. Skubūs paskyrimai įvykdomi per pirmas 24 valandas, o planiniai – per 1–5 darbo dienas.

I. Šakienė patikino, kad nerimauti dėl slaugos kainos nereikėtų, nes kiekvienas asmuo gali pasinaudoti nemokamos slaugos galimybėmis: „Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų kasmet kompensuojama 120 dienų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Teikiant ambulatorines slaugos paslaugas namuose, priklausomai nuo nustatyto slaugos paslaugų poreikio, kompensuojama 52, 156 arba 260 paslaugas teikiančios komandos specialistų vizitų per metus. Iki 2020 m. buvo kompensuojamos 24 paslaugos per metus“.