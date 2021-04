Pokyčiai automobilių savininkams: už apleistas mašinas – baudos ir konfiskacija

Ketvirtadienį Seimas palaimino pataisas, kuriomis nuo 2022 m. automobilių savininkai įpareigojami bendro naudojimo vietose nelaikyti nenaudojamų automobilių.

Kada nutemps automobilį?

Iš kiemų savininkai turės pašalinti transporto priemones, jeigu dėl akivaizdžių trūkumų ar išorinių požymių jos negali būti naudojamos. Taip pat, jei ilgiau kaip tris mėnesius jos neturi teisės dalyvauti eisme arba per tiek laiko jos neįregistruojamos arba yra išregistruotos.

Neeksploatuojama transporto priemone laikoma visiškai ar iš dalies sudegusi, visiškai ar iš dalies išardyta ar kitų akivaizdžių defektų turinti transporto priemonė.

Negalima eksploatuoti laikoma neregistruota transporto priemonė arba transporto priemonė, kuriai neatlikta privalomoji techninė apžiūra.

Pasak pataisų iniciatoriaus konservatoriaus Mykolo Majausko, šios pataisos padės atlaisvinti daugiabučių kiemus.

„Matoma, kad daugiabučių kiemuose apie 20 proc. automobilių yra negalimi eksploatuoti. Šiuo sprendimu būtų įtvirtinta, kad bendro naudojimo vietose nebūtų laikomos neeksploatuojamos ar negalimos eksploatuoti transporto priemonės“, – ketvirtadienį sakė Seimo narys.

Nebelieka perspėjimo

Taip pat Seimas pritarė atsisakyti rašytinio perspėjimo už neeksploatuojamas transporto priemones. Nuspręsta, kad jį pakeis administracinė nuobaudą – įspėjimas, o tuomet – bauda.

Vairuotojai, gavę įspėjimą dėl savo viešoje vietoje paliktos neeksploatuojamos priemonės, ja turės pasirūpinti per 20 kalendorinių dienų. Be to, vairuotojai apie gautus įspėjimus galės būti informuojami ir elektroniniu paštu.

Vairuotojai, kurie nesiims priemonių gavę įspėjimą, sulauks 70–140 eurų baudos. Kartu su pirma pinigine bauda nustatoma galimybė transporto priemonę konfiskuoti, kad kritinės būklės transporto priemonės iš viešų vietų būtų pašalinamos greičiau.

Antroji bauda automobilių savininkams – 140–300 eurų. Taip pat trečią kartą prasižengusių (pirmas – įspėjimas, antras – bauda) automobilių savininkų transporto priemonės būtų konfiskuojamos privalomai.

Automobilius nutemps ne tik policija

Seimas ketvirtadienį galutinai pritarė pataisoms, pagal kurias ne tik policijos, bet ir savivaldybių administracijų pareigūnai turės teisę priverstinai nuvežti Kelių eismo taisykles pažeidžiančias priemones.

Pataisų iniciatorius M. Majauskas teigė, kad šios pataisos nuims dalį darbo naštos nuo policijos pareigūnų.

„Tokia priemonė padėtų kovoti su piktybiniais pažeidėjais, užtikrintų tvarką daugiabučių kiemuose, atlaisvintų policijos resursus, nes policija galėtų skirti savo resursus rimtų nusikaltimų prevencijai, ir užtikintų greitesnį ir efektyvesnį gatvių tvarkymą“, – kalbėjo Seimo narys.