Po pasitraukimo iš Rusijos „Vičiūnai“ įsteigė įmonę dar vienoje šalyje: „Matome galimybių...“

Įmonė „VG Emporio Monoprosopi“ padės plėtoti „Viči“ prekės ženklo pardavimus, bendradarbiavimą su Graikijos prekybos tinklais ir maitinimo sektoriaus klientais bei efektyviau tiekti produktus, pranešė įmonė.
„Matome galimybių plėstis tiek prekybos tinkluose, tiek maitinimo sektoriuje, todėl šį žingsnį vertiname kaip ilgalaikio darbo Graikijoje pagrindą“, – pranešime sakė „Vičiūnų grupės“ valdybos narys Dainius Matijošaitis.
Dirba specialistas, atsakingas už bendradarbiavimą su prekybos tinklais
Pasak naujosios įmonės vadovo Nerijaus Šarkausko, įsteigus bendrovę bus galima geriau koordinuoti veiklą rinkoje.
„Graikijoje iki šiol dirbome per platintoją ir šį bendradarbiavimą tęsime“, – sakė N. Šarkauskas.
Rugsėjo 17 dieną įregistruotos įmonės būstinė yra Peramoje, o pagrindinė jos veikla – didmeninė prekyba žuvimi ir jūrų gėrybėmis. Planuojama įvertinti ir vietinio sandėliavimo galimybes.
Graikijoje jau dirba specialistas, atsakingas už bendradarbiavimą su prekybos tinklais. Kitais metais planuojama komandą papildyti specialistu darbui su viešbučių, restoranų ir kavinių sektoriumi.
Grupę sudaro daugiau nei 60 įmonių, veikiančių 15 šalių.