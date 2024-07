Pirmą dieną galiojant draudimui, apgręžta virš 20 automobilių baltarusiškais numeriais

„Dabar, vadovaujantis reglamentų nuostatomis, mūsų pareigūnai turi apgręžti automobilius, jeigu vairuoja ne savininkas. Iki šios valandos buvo 6 atvejai, kai tokie asmenys bandė pravažiuoti. Tai bendradarbiaujant su VSAT (Valstybės sienos apsaugos tarnyba – ELTA), tokie piliečiai buvo apgręžti ir grąžinti į Baltarusiją. Tarp jų buvo viena Lietuvos pilietė, kuri vyko su baltarusiškais numeriais, ji buvo įleista“, – LRT radijui teigė Medininkų pasienio punkto viršininkas Arūnas Daubaras.

„Iki šio ryto 7 val. Šalčininkuose jau apsukta 16 transporto priemonių“, – pridūrė Muitinės departamento direktorius Darius Žvironas.

Pokalbyje dalyvavęs užsienio reikalų viceministras Simonas Šatūnas paminėjo, kad mėnesiui bus taikomos tam tikros išimtys – leidimus gyventi Lietuvoje turintys asmenys, važiuojantys Baltarusijoje registruotais automobiliais, galės kirsti pasienį.

„Per šį mėnesį, jeigu vairuotojas yra savininkas automobilio su baltarusiška registracija ir turi leidimą gyventi Lietuvoje bei galiojančią vizą, tai toks asmuo galės atvykti dar mėnesiui, jeigu jis pats tą automobilį vairuoja. Jeigu savininko automobilyje nėra, toks automobilis negalės atvykti“, – teigė S. Šatūnas.

Visgi, tokia išimtis netaikoma lengviesiems automobiliams, priklausantiems juridiniams asmenims ar naudojamiems komerciniais tikslais.

Viceministras pridūrė, kad dauguma Baltarusijos piliečių į Europos Sąjungą (ES) atvyksta autobusais. Tad norintys dirbti ar artimuosius aplankyti asmenys galės tai daryti ir toliau.

„Tų autobusų maršrutų tikrai yra daug. Ir didžioji dalis Baltarusijos piliečių, vykstančių į ES, tai daro ne asmeniniais automobiliais“, – sakė viceministras.

D. Žvironas: norintys keliauti į Baltarusiją pradės registruoti automobilius Europoje.

Anot D. Žvirono, net iki 70 proc. per du veikiančius pasienio postus važiuojančių automobilių yra registruoti Baltarusijoje.

„Jeigu kalbame apie šią dieną, tai turime 2 veikiančius postus – Medininkai ir Šalčininkai. Per juos abu į Lietuvą per dieną įvažiuoja 500 automobiliai. Tarp jų, apie 60-70 proc. yra baltarusiškos transporto priemonės – 300-350 automobilių per dieną“, – komentavo jis.

Apribojus šiuos srautus, Muitinės departamento direktoriaus nuomone, norintieji vykti į Baltarusiją ir iš jos grįžti artimiausiu metu pradės registruoti transporto priemones ES.

„Manau, kad tas perskirstymas vyks į tą pusę, kad tie Baltarusijos piliečiai, kurie gyvena Lietuvoje ir kitose ES šalyse, registruos transporto priemones Europoje ir tada jau važiuos į Baltarusiją. Manau, kad prisitaikymas vyks šia kryptimi“, – pridūrė jis.

Kaip informuoja Muitinės departamentas, įsigaliojus reglamentui ES ir Lietuvos teritorijoje jau esantys lengvieji automobiliai su baltarusiškais registracijos numeriais privalės išvykti iki 2025 m. sausio 18 d. Iki tol tokie automobiliai gali dalyvauti eisme, būti importuoti ir registruojami.

Asmenys, vairuojantys automobilius su baltarusiškais registracijos numeriais po paskelbtų draudimo terminų, bus laikomi pažeidusiais teisės aktų nuostatas ir jiems bus taikoma atsakomybė.

Draudimas netaikomas automobiliams su valstybinio registracijos numerio ženklu, kai jie reikalingi diplomatijai ar atstovavimui, naudojasi imunitetais pagal tarptautinę teisę ar skirtos diplomatinių atstovybių darbuotojų ir jų artimiausių šeimos narių asmeniniam naudojimui.