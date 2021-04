Pirkėjų nesukontroliavusio Šiaulių „Lidl“ vadovei – 1,5 tūkst. eurų bauda

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos patikrinimo akte nurodyta puokštė pačių įvairiausių pažeidimų, kurie buvo užfiksuoti laikotarpyje nuo 2020 m. gruodžio 27 d. 13 val. 29 min. iki 2021 m. sausio 23 d. 11 val. 03 min.

Patikrinimo metu nustatyta, jog prekybos centre pirkėjų srautas buvo nekontroliuojamas, į prekybos salę pirkėjai patekdavo be vežimėlių, o prekybos salėje nebuvo išlaikomas saugus 2 metrų atstumas tarp pirkėjų.

Eilėje buvo pastebėta daugiau kaip 5 pirkėjai (nuo 7 iki 10), tuo metu kitos kasos nedirbo. Prie kasų ne visur buvo išlaikomas 1 metro atstumas tarp pirkėjų, aiškinant jų priklausomybę vienam šeimos ūkiui, nors pirkėjų priskyrimas šiai kategorijai nepagrindžiamas niekuo. Mat vykdyto stebėjimo metu nei vieno pirkėjo nebuvo paprašyta pagrįsti jo priklausymą vienam šeimos ūkiui.

Nenori prisiimti kaltės

Bylos duomenimis, būdama atsakinga už darbo organizavimą, parduotuvės vadovė neužtikrino, kad prekybos vietose pirkėjai tinkamai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, kurios visiškai priglunda prie veido.

Taip pat vadovė nesiėmė tinkamų priemonių riboti pirkėjų srautus ir užtikrinti, kad pirkėjai eilėse prie kasų laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito.

Administracinio nusižengimo protokolas buvo surašytas parduotuvės vadovei nedalyvaujant, kadangi ji pati pateikė tokį prašymą.

Teismo posėdžio metu ji kaltės nepripažino ir parodė, kad administracinio nusižengimo protokolą gavo, jai pažeidimas aiškus, tačiau ji tą dieną nedirbo ir nelabai gali prisiimti kaltės. Vietoj parduotuvės vadovės dirba jos pavaduotojai, kai ji pati nebūna tą dieną.

REKLAMA

Moteris teigė, kad parduotuvėje yra įspėjamieji ženklai, jog be kaukių klientai neįleidžiami. Apsaugos darbuotojas užtikrina tą tvarką, kai pamato klientą netaisyklingai dėvint kaukę – įspėja, jei nereaguoja – kviečia policiją.

„Visa komanda reaguoja į klientus, kurie netaisyklingai dėvi kaukę. Yra garsiniai įspėjamieji signalai. Prie kasų yra raudonos linijos, kur privalo klientai atsistoti metro atstumu. Prie kasų visada budi apsaugos darbuotojas, kuris reguliuoja, kad klientai nestovėtų vienas šalia kito.

Jeigu yra iš vieno ūkio, tai jie ir stovi vienas šalia kito, tačiau, tie, kurie ne iš to paties ūkio, laikosi 1 metro atstumo. Visą laiką prie įėjimo stovi apsaugos darbuotojas, kuris reguliuoja įėjimą. Jeigu klientas nereaguoja į pastabas, tai galima tik išprašyti klientą iš parduotuvės arba išsikviesti policiją“, – aiškino parduotuvės vadovė.

Nubaudė ir pirkėją

Teisme liudijęs Šiaulių miesto savivaldybės administracijos darbuotojas R. Š. pasakojo, kad atliekamo patikrinimo metu parduotuvėje pastebėtas pirkėjas, kuris neteisingai dėvėjo kaukę, jam buvo surašytas protokolas.

Jis pažeidimo neginčijo ir baudą sumokėjo. Pridurta, kad su parduotuvės vadove buvo kalbėta dėl pirkėjų srautų organizavimo, dėl pažeidimų, kuomet pirkėjai stovi arčiau vienas kito nei vienas metras ir dėl kitų darbo niuansų, kuomet nepakankama kontrolė dėl srautų reguliavimo.

Pabrėžta, kad apsaugos darbuotojas, tik atvykus tikrintojui, puolė prie durų reguliuoti pirkėjų srautų. Atkreiptas dėmesys, kad pirkėjai prie durų nepasiima krepšelių, dėl ko susidaro didelis žmonių srautas parduotuvės viduje, nusidriekia eilės prie kasų.

Sprendimas gali būti skundžiamas

Įvertinęs visas aplinkybes, Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Mantas Liesis nusprendė parduotuvės vadovę pripažinti kalta padarius administracinį nusižengimą ir ją nubausti administracine nuobauda – 1500 eurų bauda.

REKLAMA

Išaiškinta, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 dienų, nebent nutarimas būtų apskųstas. Tiesa, šis nutarimas per 20 kalendorinių dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Dėl pavojaus išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms karantino metu sukėlimo, privatiems asmenims gresia bauda nuo 500 iki 1,5 tūkst. eurų. O juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims yra numatytos nuo 1,5 tūkst. iki 6 tūkst. eurų baudos.

„Esame susipažinę su Šiaulių apylinkės teismo nutarimu, šiuo metu vertiname situaciją ir tolesnius veiksmus. Detalių komentarų dėl situacijos vertinimo šiuo metu pateikti negalime“, – situaciją trumpai apibendrino „Lidl Lietuva“ atstovė ryšiams su visuomene Lina Skersytė.