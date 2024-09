Pinskus valdančiojoje koalicijoje nedirbtų su Žemaitaičio „Nemuno aušra“

„Čia turbūt jau mano asmeninė nuomonė, nes šitas klausimas pas mus kolegialiuose valdymo organuose nebuvo sprendžiamas (...), mes laukiam ir visų programų, ir taip toliau, bet turbūt sudėtingiausias šią dieną klausimas būtų su „Nemuno Aušra“, – antradienį Lietuvos televizijos laidoje teigė politikas.

Pasak J. Pinskaus, su šia partija dirbti būtų sudėtinga dėl jos nenuoseklumo bei politinės kultūros.

„Mums teko dirbti mišrioje grupėje, man teko dirbti ir seniūnu, ir ponas Žemaitaitis, ir Agnė Širinskienė buvo kartu. Lyg ir dirbom gražiai, tvarkingai, bet kažkaip taip po to išėjus drabstytis purvais, skleisti melą... Po to galvoji, kad ir programą suderinus, kaip tu gali dirbti po to bendrą darbą Lietuvos labui, nežinai, kaip ten pasisuks kiekvieną dieną“, – pažymėjo Regionų partijos lyderis.

ELTA primena, kad R. Žemaitaičio vadovaujama partija „Nemuno aušra“ pastaruoju metu dažnai minėta kaip viena iš tikėtinų naujos valdančiosios daugumos narių. Tokias kalbas sustiprino Seimo rinkimų favoritais laikomų socialdemokratų pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė užsiminusi, jog neatmestų galimybių formuoti valdančiąją koaliciją su „Nemuno aušra“.

Toks socialdemokratės pasisakymas buvo viešai sukritikuotas, akcentuojant, kad partijos „Nemuno aušra“ lyderis R. Žemaitaitis Konstitucinio Teismo buvo pripažintas dėl antisemitinių pareiškimų sulaužęs Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidęs Konstituciją.

Reaguodama į V. Blinkevičiūtės pasisakymą Seimo pirmininkė ir Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen pareiškė, kad nematytų savo politinės jėgos koalicijoje su „Nemuno aušra“, o konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis paragino centro kairėje ir dešinėje esančias partijas tartis ir taip po rudenį vyksiančių rinkimų užkirsti kelią radikalioms jėgoms pateikti į valdžią.

Seimo rinkimai vyks šių metų spalio 13 dieną.