Pinskus kyla į kovą prieš LGBT – ekspertai negailestingi: „Būtų juokinga, jei nebūtų graudu"

Šis teisės akto projektas buvo užregistruotas antradienį. Teisės akto projekto tekste siūloma į Administracinių nusižengimų kodeksą įtraukti 80-1 straipsnį. Pagal šį straipsnį, informacijos platinimas nepilnamečiams, susijęs su kitokia nei heteroseksualia orientacija, būtų leidžiamas tik su tėvų sutikimu. Platinant informaciją be sutikimo, galėtų tekti mokėti baudą.

„Bet kokios informacijos, susijusios su kita nei heteroseksualia orientacija, skleidimas nepilnamečiams asmenims be tėvų raštiško sutikimo ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose draudžiamas, šių reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų“ – rašoma teisės akto projekte.

REKLAMA

REKLAMA

Didesnės baudos būtų taikomos už pakartotinai padarytą nusižengimą

„Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų“ – rašoma siūlomo 80-1 str. antroje dalyje.

REKLAMA

Be to, taip pat siūloma papildyti ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatymą – vėlgi, draudžiant skleisti informaciją apie kitokią nei heteroseksualią orientaciją, numatant baudas.

Šiuos projektus Seime teikia Lietuvos regionų partijos ir Darbo partijos politikai. Beje, tarp projektą teikiančių Seimo narių rasime ir minėtų partijų pirmininkų – Jono Pinskaus ir Andriaus Mazuronio pavardes.

Nors projektą teikia aštuoni Seimo nariai, iniciatoriumi laikomas Lietuvos regionų partijos pirmininkas, Širvintų rajono merės vyras Jonas Pinskus. Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Darbo partijos pirmininku Andriumi Mazuroniu, jis pasiūlė kreiptis į Joną Pinskų – neva šie įstatymų projektai yra pirmiausia J. Pinskaus iniciatyva.

REKLAMA

REKLAMA

Jonas Pinskus: „Nereikia brukti savo ideologijos vaikams“

Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, šiuo metu J. Pinskaus žmona Ž. Pinskuvienė socialiniuose tinkluose barasi su buvusiu Seimo nariu ir partijos „Nemuno Aušra“ pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu, bei antru numeriu partijos sąraše einančia Seimo nare Agne Širinskienė. Šis konfliktas prasidėjo nuo to, jog Ž. Pinskuvienė apkaltino R. Žemaitaitį melagyste ir šmeižimu.

Socialiniame tinkle „Facebook“ A. Širinskienė buvo pastebėjusi, jog J. Pinskus nebalsavo prieš partnerystės įstatymą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Mere Živile, o kur buvo Pinskus, kai svarstymo stadijoje reikėjo balsuoti „prieš“ partnerystę? Kur jo balsas? Irgi išbalsavo kojom, kaip dėl Navickienės tyrimo balsuojant, kad konservatoriams eilinį kartą padėt? Nes Žemaitaičio „prieš“ aš tai matau“ – rašė A. Širinskienė.

Kaip minėjome, šie projektai buvo įregistruoti vakar, tad kyla klausimas – ar tokiu būdu J. Pinskus bando atskirsti savo politiniams konkurentams? Be to, kaip pastebėjo naujienų portalo tv3.lt kalbinti politologai, Seimo rinkimai visai ne už kalnų – tad ar panašių projektų registravimas nėra tik priešrinkiminė akcija?

REKLAMA

Šiuos ir kitus klausimus naujienų portalas tv3.lt pateikė J. Pinskui – Seimo narys teigia, jog siūlomi teisės aktų pakeitimai visiškai atitinka partijos programą, o idėja kilo po susitikimų su rinkėjais.

Gal galite paaiškinti, kodėl įregistravote šį projektą, kodėl jis Jūsų nuomone yra reikalingas?

Programinėse nuostatose mes kalbame, kad esame už tradicinę šeimą, prieš narkotikų vartojimą, nesame homofobai, nusiteikę prieš kitos orientacijos žmones. Vienintelis mūsų reikalavimas – kad su šia agitacija, propaganda, nereikėtų lysti į mokyklas ar darželius. Kai susitinkame su žmonėmis regionuose mums sako – Jūs tik daug kalbate, bet nieko nedarote. Iš susitikimų su rinkėjais regionuose ir kilo idėja užregistruoti teisės aktų pakeitimą. Nereikia brukti savo ideologijos vaikams mokyklose ar darželiuose, tai turi ateiti savaime. Todėl ir užregistravome šias pataisas.

REKLAMA

Kodėl nusprendėte užregistruoti pataisas būtent dabar? Kai kurie politologai pastebi, jog pataisa registruojama likus vos keliems mėnesiams iki rinkimų.

Matote, dabar tenka daug bendrauti su rinkėjais. Tad idėja dabar ir gimė, bendruose susitikimuose su partiečiais. Tuomet vieningas visos frakcijos sprendimas ir atsirado.

Šiuo metu Jūsų žmona Živilė Pinskuvienė nesutaria su Remigijumi Žemaitaičiu, vadina jį melagiu. O savo ruožtu R. Žemaitaitis teigia, jog jūs nebalsavote prieš partnerystės įstatymą Seime. Paklausiu atvirai – ar neteikiate šio projekto šiuo metu būtent tam, kad įrodytumėte savo vertybinę poziciją?

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Mano pozicija visada būdavo aiški. Kiekvieną dalyką galima ištraukti iš konteksto. Tuo metu kai man buvo keičiamas kelio sąnarys, buvau iškritęs iš Seimo nario darbo. Ištraukus iš konteksto galima pasakyti – va, nedalyvavo, pabėgo. Eilinis Žemaitaičio melas ir tiek.

Man tai gal ir įprasta, jis buvo mišrioje Seimo narių grupėje tris metus. Ir visos grupės darbo metu iš vienos valandos pasitarimo frakcijoje, 50 minučių kalbėdavo R. Žemaitaitis. Iš pradžių klausdavome jo, iš kur jis viską žino, bet paskui supratome, jog žmogus šis žmogus – fantazuotojas. Kažkur kažką nugirdo, po to prifantazavo.

REKLAMA

Man tos jo fantazijos buvo įprastos, bet žmonai matyt ne. Gal dėl to įžeidu pasidarė, dėl to ir gavosi toks konfliktas. Bet tas R. Žemaitaičio melas Seime žinomas, tik niekas į tai nebekreipia dėmesio.

Tai žmogiška reakcija, ji nebuvo rinkimams, ar panašiai.

O kaip šis teisės akto pakeitimas veiktų praktikoje? Na pavyzdžiui, jei vaikas paklaustų biologijos mokytojos, ar gali būti du tėčiai šeimoje, ar mokytoja galėtų atsakyti į tokį klausimą, ar visgi reikėtų gauti raštišką sutikimą iš tėvų?

REKLAMA

Aš manau, kad tikrai galėtų paaiškinti ir atsakyti. Bet kokios nors knygelės darželiuose ar mokyklose, apie dviejų tos pačios lyties asmenų meilę – na, neturėtų tokių dalykų būti. Visą kitą mokytojai tikrai gali paaiškinti.

Ar nemanote, kad Lietuvoje ir taip pakankamai ribojama informacija apie neheteroseksualios orientacijos santykius? Juk egzistuoja Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatymas, kuris praeityje buvo naudotas siekiant apriboti turinio apie LGBT bendruomenę sklaidą?

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tikrai ne. Žinau vieną atvejį, apie kurį man pasakojo mano žmona. Viena mokytoja pasakojo, jog gavo 100 gražių knygelių iš Norvegijos. Bet perskaitėme tas knygutes ir ten gražiai rodoma dviejų princų meilė. Ir mokytojai susilaukė pasipiktinimo iš tėvų dėl šių knygelių. O gaila, galėjo būti labai gražios pasakos – apie gražią meilę, gražią šeimą. Bet yra kaip yra.

Ignas Kalpokas: „Parodomasis aspektas yra svarbiausias"

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) docentas, politologas Ignas Kalpokas mano, jog šie Seimo narių siūlomi projektai – akivaizdi priešrinkiminė akcija.

REKLAMA

„Nėra jokių abejonių. Kitu atveju, o kodėl būtent dabar reikėtų tokį pasiūlymą pateikti? Buvo identifikuota, jog tokios pažiūros yra gana dažnos visuomenėje. Ir prezidento rinkimuose tai buvo daroma, bet Seimo rinkimuose bus einama per kultūrinių karų aspektą. Tas pasiūlymas leidžia atsižymėti teritoriją“ – teigė I. Kalpokas.

Anot politologo, nereikia pamiršti ir minėto konflikto tarp R. Žemaitaičio ir Ž. Pinskuvienės.

„Tai irgi reikėtų interpretuoti pastarųjų dienų ginčo tarp Žemaitaičio ir Pinskuvienės kontekste, kuris yra labiau už tradicines vertybes, labiau prieš gėjus. Tad matyt tai irgi bus vienas iš būdų pasižymėti savo teritoriją. J. Pinskaus balsavimai kai kuriais klausimais ir buvo vienas šio debato aspektų“ – paaiškino politologas.

REKLAMA

I. Kalpoko nuomone, projekte numatoma formuluotė kažin ar sulauktų platesnio palaikymo. Tad politologas šiuos pateiktus projektus vertina daugiau kaip parodomuosius.

„Parodomasis aspektas yra pats svarbiausias. Bet kuriuo atveju, vargu ar tokia formuluotė sulauktų pritarimo. Ir Seimo teisininkai tokiam projektui turėtų labai rimtų pastabų. Iki rinkimų vargu ar būtų galimybių tokį įstatymą priimti. O paskui po rinkimų viskas priklausytų nuo to, kokia konfigūracija susidėliotų, kokias pozicijas jos atstovautų“ – prognozavo politologas.

REKLAMA

REKLAMA

Politologas pabrėžia, jog siūlomi projektai ko gero nebūtų suderinami su žodžio laisvės principais.

„Iš tiesų būtų galima įžiūrėti tam tikrų iššūkių, susijusių su žodžio, sąžinės laisve. Ir vėlgi, tiek daug iečių buvo laužoma dėl Gyvenimo įgūdžių programos, kitų dalykų. Bet kokiuose švietimo klausimuose, šios temos gali vėl iškilti“ – komentavo politologas.

Be to, anot I. Kalpoko, šių nuostatų taikymas praktikoje galėtų nuvesti ir prie absurdiškų situacijų ugydmo įstaigose.

„Sunkiai įsivaizduoju situaciją, kai mokytojai sakytų – ne, aš negaliu atsakyti į šitą klausimą, atsinešk tėvų raštelį, tada galėsiu atsakyti į klausimą. Ir net neabejoju, kad atsirastų aktyvistų temų, kurie reikštų pretenzijas, būtų užprogramuotas konfliktas. Ir matytume situaciją, kuri galėtų išsirutulioti iki pat Europos Žmogaus Teisių Teismo“ – pridūrė politologas.

Bernaras Ivanovas: „ Būtų juokinga, jei nebūtų graudu "

Naujienų portalo tv3.lt kalbintas politologas Bernaras Ivanovas akcentuoja, jog Lietuvoja jau egzistuoja LGBT turinio sklaidą ribojantys įstatymai, kurių valdantieji nesugeba panaikinti.

„Visa tai juokingai atrodo, nes Lietuvoje vis dar egzistuoja nepilnamečių nuo neigiamos apsaugos įstatymas. Dabartinė nuostabioji valdančioji dauguma, su Armonaitėmis priešakyje, nepadarė beveik nieko, kad šis įstatymas būtų panaikintas. Tarsi kovojama už partnerystės įstatymą, o štai toks fundamentalus klausimas nėra išsprendžiamas“ – pastebėjo B. Ivanovas.

REKLAMA

Anot politologo, Seimo narių pateiktas pasiūlymas yra perteklinis, žalingas.

„Tai yra yra toks recidyvas, spuogas ant spuogo. Būtų juokinga, jei nebūtų graudu“ – kritikos negailėjo politologas.

B. Ivanovas akcentuoja, jog nors siūlomus pakeitimus laiko nereikalingais, jo nuomone, opozicinės partijos stengiasi įtikti susiskaldžiusiai, konservatyvių nuostatų besilaikančiai visuomenei. Todėl anot politologo, tokių pasiūlymų atsiradimas daugiau pasako apie visuomenės brandą, nei pačius politikus.

„Mūsų visuomenė yra neįprastai paternalistinė, patriarchalinė, sužalota sovietinės pseudo-moralės. Ir žinoma, politikai parazituoja ant to. Į valdžią besibraunančios opozicinės partijos, jos visos panašiai mąsto. Jeigu vertinsime opoziciją nuo Skvernelio iki pat pakraščio, jie pasaulėžiūros prasme skiriasi minimaliai – visi nepritaria Stambulo konvencijai, yra prieš partnerystę ir šiaip demonstruoja urvinį paternalizmą. Per 34 metus iš to neišlipome. Manau tai daug pasako ne tiek apie pačius politikus, kiek apie visuomenės situaciją. Visuomenė yra nepaprastai provinciali, uždara, segmentuota, susiskaldžiusi. Ir visų spektrų politikai tuo naudojasi“ – apgailestavo politologas.

Visgi politologas pabrėžia, jog anksčiau ir dabartiniai valdantieji nevengė panašios retorikos.

REKLAMA

„Priminsiu, jog tas įstatymas (nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos informacijos, tv3.lt pastaba) buvo priimtas ne šių nuostabių žmonių, o sisteminės partijos. Konservatoriai kovojo prieš gėjus, pornografiją. Tuo metu jiems tai buvo naudinga, siekiant smaugti žiniasklaidą.

Prisiminkime ir Laimo Tapino komisijos veikimą, su atitinkamu pokrypiu į kovą už tautos moralę. Manau pamatysime rimtą kovą už moralę, kaip kokioje Vengrijoje – bus atitinkami pasmerkimai, kova už „vargšus“ vaikus“ – priminė B. Ivanovas.

Galiausiai B. Ivanovas pabrėžia, jog siūlomi pakeitimai ko gero nebūtų suderinami su Europoje priimtina žmogaus teisių samprata.

„Tai su niekuo nesuderinama. Nei su sveiku protu, nei su europine žmogaus teisių ir laisvių baze, nei su JT žmogaus teisių chartija. Manau tai mūsų politinio susidvejinimo rezultatas – viena vertus, žmonės nori kažko gero, o tuo pačiu ir kerštavimo, sąskaitų suvedimo“ – svarstė B. Ivanovas.