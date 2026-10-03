Pinigų šildymo kompensacijoms gali neužtekti? Atsakė, kaip bus iš tiesų

Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginiene.
Šildymo sezonas prasideda, o kompensacijų besikreipiančių žmonių skaičius – rekordinis: pernai jų buvo 160 tūkst., šiemet planuota 170 tūkst. Ar tikrai užteks pinigų visiems?
Šildymo kompensacija yra įstatymu numatyta garantija. Visi gyventojai, turintys teisę į šią kompensaciją, ją tikrai gaus. Jaudintis nereikia – pinigų bus tiek, kiek reikės.
Prezidentas ir premjeras užsimena, kad biudžeto deficitas viršys 3 proc. Ar ministerijai užteks lėšų visoms išlaidoms?
Mūsų ministerija daro ne išlaidas, o investicijas. Investicijoms mūsų šalyje visada turi pakakti pinigų, nes pirmiausia investuojame į žmogų, o tai atneša didžiulę grąžą. Tokios priemonės kaip šildymo kompensacija yra reikalingos tiesiog išgyventi, kad žmogus valstybėje jaustųsi oriai, saugiai ir stabiliai.
Iš kur bus paimti 200 mln. eurų šeimos paketui?
Premjeras teigia, kad šeimos paketas biudžetui kainuos 200 mln. eurų. Iš kur konkrečiai bus paimti šie pinigai?
Biudžeto sandara yra sudėtingas klausimas. Paprastai kalbant, vienos priemonės bus apmokamos iš „Sodros“, kitos – iš valstybės biudžeto. Formuojant biudžetą, pirmiausia vertinami valstybės nusistatyti prioritetai. Praėjusiais metais kalbant apie gynybą irgi buvo daug skepticizmo, sakyta, kad nepasieksime 5,38 proc., nes neaišku, iš kur imti pinigus. Tačiau gynyba buvo prioritetas, todėl lėšų radome. Šiais metais mūsų prioritetas – investicija į šeimą ir žmones.
Kuriuos šeimos paketo pokyčius gyventojai pajus jau kitais metais?
Pirmiausia – vaiko priežiūros atostogos. Esant pozityviam scenarijui, tikimės, kad pokyčiai įsigalios nuo liepos mėnesio, o vėliausiai – nuo kitų metų sausio 1 d. Taip pat nuo kitų metų numatoma: apie 150 eurų parama mokyklinėms prekėms įsigyti, beveik 385 eurų kompensacijos stovykloms ir kitoms veikloms; ligos išmoka iki 100 proc., ženkliai padidinta parama būstui – teikiantieji paraiškas kitais metais jau gali tikėtis jų patvirtinimo. Jei balsavimai Seime klostysis sklandžiai, didžioji dalis priemonių įsigalios jau kitais metais.
Nemokamas maitinimas mokyklose
Siūlymas skirti nemokamą maitinimą 5–10 klasių moksleiviams sulaukia kritikos – teigiama, kad vyresni vaikai maisto valgyklose nevalgo. Ar tai nėra pinigų švaistymas?
Pirmiausia pateikiame idėjas visuomenės ir suinteresuotų pusių diskusijai ir girdime jų balsą. Mūsų tikslas – išgirsti kitą nuomonę ir koreguoti pasiūlymus pagal lūkesčius. Todėl didžiausias dėmesys bus skirtas toms priemonėms, kurios turi įsiveiklinti artimiausiu metu. O dėl 5–10 klasių maitinimo – norėjome parodyti, kad savo kadencijoje užtikrinsime nemokamą pradinukų maitinimą ir matome galimybes šią priemonę plėsti toliau, kaip tai daro estai, švedai ar amerikiečiai. Bet, žinoma, tolesnis tęstinumas priklausys nuo kitos Vyriausybės.
Buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė siūlė idėją rudenį surengti diskoteką žmonėms susipažinti. Gal ketinate šį siūlymą paversti realybe?
Šokti mėgstu, o tą pasiūlymą reikėtų suprasti kaip kvietimą daugiau bendrauti gyvai. Aukštųjų technologijų pasaulyje skiriame per mažai dėmesio vieni kitiems. Jei prisidėsite prie organizavimo ir subursime gerą komandą – kodėl ne? Žmonėms pasibūti kartu ir pasilinksminti būtų labai svarbu.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.