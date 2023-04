Perspėja: į Lietuvą atkeliauja naujas ciklonas – smogs perkūnija ir užklups vėjo gūsiai

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba „Facebook“ paskyroje praneša, kad didžiojoje šalies dalyje pirmadienis buvo dar šiltesnis už sekmadienį. Aukščiausia oro temperatūra 18–24 °C. Šilčiausia buvo Kazlų Rūdoje.

Dieną ir naktį Vakarų Lietuvoje trumpai su perkūnija palijo (gausiausiai – Nidoje). Žemiausia nakties oro temperatūra siekė 6–12 laipsnių. Skuode, Kretingoje ir Plungėje +5 °C. Šalnų dirvos paviršiuje nebuvo užfiksuota.

Pasak jų, nors išmatuota iki 23,6 °C, tačiau iki paros rekordo pagerinimo trūko pakankamai nemažai. 1996 ir 2000 m. balandžio 24-ąją Šilutėje oras buvo sušilęs net iki 27,5 °C. Taigi, iki rekordo pritrūko 4 laipsnių.

Kokie orai laukia artimiausiu metu?

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad antradienį daug kur trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai.

Per perkūniją kai kur pietryčių pereinančio į pietvakarių, vakarų vėjo gūsiai sieks 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–20, vakariniame šalies pakraštyje 11–14 laipsniai šilumos.

Trečiadienį daugelyje rajonų lietus. Temperatūra naktį 3–8, dieną 7–12 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Dieną pietvakarių vėjo gūsiai vietomis sieks 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 8–13 laipsnių šilumos.

„Orai ir klimatas Lietuvoje“ pasidalijo įrašu, jei šiuo metu oro srautai plūsta iš pietų, tai trečiadienį jie jau keliaus nuo Arkties regiono. Trečiadienį–penktadienį oras sušils nedaug, iki 8-13 laipsnių. Vis praslinks trumpi lietūs. Kitomis dienomis turėtų pamažu vėl atšilinėti, bet į šių dienų lygį dar negrįšime. Taigi, ateinantis ilgasis savaitgalis nebus toks fainutis kaip šis.

Kokia bus gegužė?

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė pateikė naujausią šios ir kitos savaitės orų prognozę. „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“ ji pasidalijo platesne prognoze ir pasakė, kas laukia gegužės mėnesį.

Pasak jos, žemesnio atmosferos slėgio sistema iš vakarų stiprėja ir stumia „gerietį“ anticikloną į rytus. Nuo antradienio apguls Skandinaviją ir Rytų Europą. Atmosferos frontai visokią drėgmę neš, savaitės viduryje virš Baltijos sustiprėjęs cikloniukas ir stipresniu vėjuku gali pašukuoti.

Šį antradienį dar šiltoki orai džiugins, nuo trečiadienio nakties jau šalto oro srautai iš šiaurės prasibraus ir „užsibus“ visą savaitę, nakteles gerokai atvėsins, augalėlius ir žalumą gąsdins, dienomis irgi šiluma nedžiugins. Ir tik nuo sekmadienio orai vėl turėtų šilti. Tad gegužė, pagal dabartinius duomenis, gali prasidėti ramesniais, sausesniais ir šiltesniais orais.

Šiandien šv. Jurgis,taip pat žalumos globėjo Jorio diena,o senų senovėje – tai buvo ir dievo Ganiklio pagerbimas. Balandis klastingas, net ir po Jurginių gali dar pasitaikyti šalnų ar šlapdribų, tuomet sakoma: „Ko čia joji, kaip Jurgis ant keršo arklio?“ Tas keršumas – tai pavasario požymių ir žiemos aidų maišymasis. O jei ištiktų gili šalna, tai sakytume: „Jurgis atjojo ant širmo“ „Jurgis sėdi“.

Pirmasis gyvulių išginimas – labiausiai paplitusi apeiga. Jei oras netinkamas ganymo sezono pradžiai, būdavo tenkinamasi apeiginiu „užganymu“: gyvulius išgindavo pusdieniui ar net keletui valandų, nes tikėta, kad gyvulių globėjas Jurgis turi pamatyti bandą, po to vėl uždarydavo į tvartus iki tikros ganymo pradžios. Išgenamą bandą tris kartus apeidavo šeimininkė arba šeimininkas su atrakinta spyna, po to ją užrakindavo, tikėdami, kad tokiu būdu užrakina vilkams ir kitiems plėšrūnams nasrus. Prieš varydami gyvulius iš tvarto, prie slenksčio arba ant jo padėdavo pjūklą, spyną ir kiaušinį, vadinamąsias „saugas“. Pagal zanavykus „Per šv. Jurgį reikia paaukoti elgetoms – seksis gyvuliai“ (Sintautai), „Kad šv. Jurgis bites globotų, per šv. Jurgio atlaidus medaus į bažnyčią neša“ (Sintautai), „Kad rūtos gražiai augtų ir būtų garbiniuotos, reikia jas pasėti šv. Jurgio rytą ir užakėti su katės (katino) koja“ (Suvalkija). Visai netolimoje praeityje Jurginės galėjo būti pirmojo arimo, apskritai pavasario atėjimo ir lauko darbų pradžios šventė.

Per Jurgines prasidėdavo ir pasėlių lankymo apeigos. Šv. Jurgio dieną laukus apėję mūsų protėviai keldavo vaišes ir kočiodavosi po rugių lauką šaukdami: „Augink, Dieve, augink, Dieve“.

Antradienį, balandžio 25 d. palis, naktį daugiausia vakariniuose rajonuose, dieną jau trumpi lietūs su perkūnija, per perkūniją gūsingas vėjas įsisuks. Vėjas pietryčių, dieną, pradedant vakariniais rajonais suks į pietvakarių 7-12 m/s. Naktį 7-10 laipsnių, dienos pradžioje 16-20 laipsnių, popietę atvės, vakariniam kraštuke 9-14 laipsnių.

Trečiadienį, balandžio 26-osios naktį turėtų gausokai palyti, jau ir šlapios snaigės gali pasirodyti, dieną protarpiais lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 m/s, dienągūsiai iki 15 m/s. Naktį 2-5, rytiniuose rajonuose 6-8 laipsniai, dieną 8-12 laipsnių, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose.

Ketvirtadienį, balandžio 27-osios naktį be kritulių, plikledis gali pavojingai sublizgėti, dieną nedideli krituliai, daugiausia lietus. Vėjas pietvakarių 7-12m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 0 plius 3 laipsniai, šilčiausia pajūryje apie 4-6 laipsnius,dieną 7-11 laipsnių.

Penktadienį, balandžio 28-osios naktį be ženklesnių kritulių, plikledis, dieną protarpiais nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių naktį 7-12 m/s, dieną 5-10 m/s. Naktį minus 1 plius 3 laipsniai, pajūryje 4-6 laipsniai, dieną 8-12 laipsnių.

Šeštadienį, balandžio 29 d. naktį be ženklesnių kritulių, dieną gali protarpiais palyti. Vėjas nepastovus 4-8 m/s. Naktį minus 2 plius 3 laipsniai, vėsiausia šiauriniuose rajonuose, dieną 10-14 laipsnių.

Sekmadienį, balandžio 30 d. be ženklesnių kritulių. Vėjas nepastovių krypčių 5-10 m/s. Naktį minus 2 plius 3 laipsniai, dieną 11-15 laipsnių.

Pagal dabartinius duomenis dėl gegužės pradžios orų modeliai dar nesutaria. Geriausias variantas: be ženklesnio lietaus. Naktimis plius 2-6 laipsniai, dienomis 13-17 laipsnių, tik pajūryje vis dar bus vėsiau 8-12 laipsnių. Jei bus šaltesnių ar dar šiltesnių žinių-būtinai tikslinsim ir pranešim.