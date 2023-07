Perspėja dėl poilsio prie ežero ar upės: bauda iki 140 eurų ir ką reikia žinoti apie pakrantes

Liepą pradedama aplinkosauginė akcija „Poilsiauk atsakingai“, kuri tęsis iki vasaros pabaigos. Per akciją Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai aktyviai tikrins vandens telkinius, kaip poilsiautojai laikosi aplinkosauginių reikalavimų plaukiodami plaukiojimo priemonėmis. Be to, ypatingas dėmesys bus skiriamas vandens telkinių pakrantėms, miškams ir saugomoms teritorijoms.